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19 грудня 2024, 16:22

ЄБРР виділив Укрзалізниці кредити на рекордні 480 мільйонів євро (оновлено)

Укрзалізниця отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Укрзалізниця отримає від Європейського банку реконструкції та розвитку рекордні 480 млн євро на закупівлю електровозів та будівництво мережі розподіленої електрогенерації.
Фото: pixabay.com

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Два проєкти

«Розпочинаємо разом з Європейським банком реконструкції та розвитку два великих та критично важливих проєкти», — зазначив він.

Перший проєкт — оновлення парку електровозів. За словами Кулеби, нинішній парк електровозів давно завершив термін експлуатації.

ЄБРР надасть позику у розмірі до 300 млн євро на закупівлю електровозів подвійного живлення.

«Важливо, щоб техніка, яка буде відібрана відкрито та прозоро на тендері, працювала надійно та довгостроково», — підкреслив міністр.

Другий проєкт — стабільне постачання електроенергії для електровозів. Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт, у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій Укрзалізниці.

Ця генерація частково покриє потреби самої залізниці та інших обʼєктів критичної інфраструктури. На це ЄБРР виділить кредит на 180 млн євро.

Оновлено

В Укрзалізниці зазначили, що відповідні кредитні угоди з ЄБРР підписали сьогодні, а також уточнили їх умови.

Зокрема, кредит ЄБРР на 300 млн євро на закупівлю електровозів розрахований на 18 років (із відсотковою ставкою EURIBOR+1%).

Цей проєкт співфінансуватимуть паралельним інвестиційним грантом URTF у розмірі $190 млн, який адмініструватиме Світовий банк у межах проєкту RELINC «Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення».

Кредит ЄБРР на 180 млн євро для будівництва газової генерації електроенергії розрахований на 10 років (із відсотковою ставкою EURIBOR+1%).

Також на реалізацію проєкту буде акумульовано близько 65 млн євро грантових коштів від донорів. З них вже підтверджено грант на суму близько 12 млн євро від уряду Великої Британії через Енергетичне співтовариство.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 10 грудня 2024 року Кабінет Міністрів погодив залучення АТ «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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asdf2024
asdf2024
19 грудня 2024, 16:34
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Кредит конечно большая радость…Пока отдавать его не придётся.
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