Кабмін погодив залучення Укрзалізницею 480 мільйонів євро позики під державні гарантії

Кабінет Міністрів погодив залучення АТ «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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«Визнано за доцільне залучення акціонерним товариством „Українська залізниця“ позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту „Участь AT „Укрзалізниця“ в загальнодержавній системі розподіленої генерації“ у розмірі 180 млн євро під державну гарантію», — йдеться в повідомленні.

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Також уряд визнав за доцільне залучення AT «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на оновлення парку електровозів у розмірі 300 млн євро під державну гарантію.