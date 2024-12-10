Кабінет Міністрів погодив залучення АТ «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
10 грудня 2024, 17:53
Кабмін погодив залучення Укрзалізницею 480 мільйонів євро позики під державні гарантії
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
«Визнано за доцільне залучення акціонерним товариством „Українська залізниця“ позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту „Участь AT „Укрзалізниця“ в загальнодержавній системі розподіленої генерації“ у розмірі 180 млн євро під державну гарантію», — йдеться в повідомленні.
Читайте також: Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти Wi-Fi в поїздах «Інтерсіті»
Також уряд визнав за доцільне залучення AT «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на оновлення парку електровозів у розмірі 300 млн євро під державну гарантію.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі