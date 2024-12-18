Акції Tesla досягли нового історичного максимуму у вівторок, подорожчавши у моменті на 5% до $483,99, пише Business Insider.

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Зростання паперів триває з того часу, як Дональд Трамп здобув перемогу на виборах. З моменту виборів у листопаді акції Tesla зросли на 92%.

Останнім часом зростання цін на акції Tesla було підживлене настроями інвесторів на Волл-стріт.

Аналітики Wedbush і Mizuho підвищили цільові ціни на акції до $515, що означає потенціал зростання близько 9% від поточних рівнів і є найвищою метою серед аналітиків Волл-стріт.

Експерти Mizuho підвищили рейтинг Tesla з «нейтрального» до «вищого за ринок» і більш ніж удвічі збільшили свою мету з $230 за акцію.

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