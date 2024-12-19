Індія помилково завищила дані про імпорт золота в листопаді

Індійські чиновники з липня могли некоректно підраховувати запаси золота, що зберігаються у сховищах вільних економічних зон, де метал перебуває до того, як офіційно стає імпортом. Помилка стала особливо помітною у листопаді, коли обсяг імпорту виявився завищеним на 50 тонн, що становить близько 30% від загального показника за місяць. Про це повідомляє Bloomberg.

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Деталі

Швидше за все, проблема пов'язана зі зміною методології підрахунку імпорту, яка набула чинності влітку. Чиновники, ймовірно, склали дані про золото, що зберігається у сховищах, зі звітами місцевих банків, які купують цей метал, що призвело до подвійного обліку.

Помилка стала очевидною лише в листопаді, коли внутрішні ціни на золото впали як мінімум на 10% нижче за світові, повідомило агентство. Публікація завищених цифр також викликала подив серед аналітиків.

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Одні вважали зростання імпорту реакцією на інфляційні ризики, інші розглядали як ознаку зростання добробуту сільських регіонів після успішного врожаю.

Зараз влада перераховує дані. Якщо помилка підтвердиться, статистика імпорту та торгового дефіциту буде скоригована. Це також може призвести до зміни курсу рупії, що опинилася під тиском через рекордний дефіцит торговельного балансу, що сягнув $37,8 млрд у листопаді.

Загалом обсяг імпорту золота цього року, ймовірно, все ж таки залишиться в межах 800−1000 тонн, які Індія щорічно імпортує, повідомили джерела агентства. Однак остаточне звіряння даних ще не завершено.