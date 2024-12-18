Індійська рупія оновила історичний мінімум

Індійська рупія досягла свого історичного мінімуму під тиском високого попиту на долар з боку імпортерів і ймовірного відтоку з місцевих акцій, в той час, як інтервенції Резервного банку Індії обмежили втрати. Про це пише Reuters.

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Рупія впала до 84,9550 у парі з доларом перед закриттям торгів на рівні 84,9525, що на 0,07% нижче.

Ослаблення регіональних валют напередодні прийняття рішення Федеральної резервної системи, яке має відбутися в американські торгові години, також негативно вплинуло на рупію поряд зі спекулятивними доларовими заявками на тлі тривалого ведмежого настрою щодо місцевої одиниці.

Основні індійські фондові індекси BSE Sensex, і Nifty 50, знизилися приблизно на 0,6% кожен.

Занепокоєння щодо перспектив зростання Індії тримають рупію під тиском разом з доларом, який отримав значну підтримку після перемоги Дональда Трампа на виборах.

Індекс долара востаннє був на рівні 106,7, а з моменту виборів 5 листопада він зріс більш ніж на 3%.