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19 грудня 2024, 11:54

Акції США різко впали після зниження ставки ФРС

Американські акції різко впали в середу, причому всі три основні індекси зазнали найбільшого денного зниження за кілька місяців, після того як Федеральна резервна система знизила відсоткову ставку на чверть відсоткового пункту. Деякі інвестори розчаровані прогнозами, які вказують на більш обережний підхід до пом'якшення наступного року. Про це повідомляє Reuters.

Американські акції різко впали в середу, причому всі три основні індекси зазнали найбільшого денного зниження за кілька місяців, після того як Федеральна резервна система знизила відсоткову ставку на чверть відсоткового пункту.
Фото: AI

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ФРС знизила ставки на 25 базисних пунктів до діапазону 4,25%-4,50%, а її зведений прогноз економічного розвитку (SEP) показав, що до кінця 2025 року буде здійснено зниження ставок загалом на пів відсоткового пункту, враховуючи стабільний ринок праці та нещодавнє уповільнення темпів зниження інфляції.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 1 123,03 пункти, або на 2,58%, до 42 326,87, S&P 500 втратив 178,45 пункту, або 2,95%, до 5 872,16, а Nasdaq Composite втратив 716,37 пункту, або 3,56%, до 19 392,69.

Dow зазнав 10-ї сесії падіння поспіль, що є найдовшою серією щоденних втрат з часів 11-сесійного падіння в жовтні 1974 року.

Dow та S&P зазнали найбільшого одноденного відсоткового падіння з 5 серпня, а Nasdaq — найбільшого денного падіння з 24 липня.

Індекс Russell 2000 впав на 4,4%, що є найбільшим падінням з 16 червня 2022 року. Акції з малою капіталізацією мають більше шансів виграти від зниження процентних ставок.

Попри падіння, Dow зріс майже на 12,3% за рік, S&P — на 23%, а Nasdaq — більш ніж на 29%, в основному завдяки технологічним компаніям та ентузіазму навколо штучного інтелекту, а також перспективам зниження відсоткових ставок і, останнім часом, надії на політику дерегуляції з боку нової адміністрації новообраного президента Дональда Трампа.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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