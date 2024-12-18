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18 грудня 2024, 16:38

Люксові бренди розглядають можливість прийняття криптовалютних платежів на тлі зростання біткоїна

Стрімке зростання вартості біткоїна привернуло увагу модних брендів і ритейлерів. Вони розглядають можливість приймати криптовалюту як спосіб оплати, щоб залучити нових клієнтів і зміцнити лояльність серед інвесторів у криптоактиви. Про це повідомляє Reuters.

Стрімке зростання вартості біткоїна привернуло увагу модних брендів і ритейлерів.
Фото: pixabay.com

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Донедавна лише кілька брендів класу люкс, включаючи LVMH, компанію Kering, бренди годинників Hublot і Tag Heuer та модні бренди Gucci і Balenciaga, експериментували з пропозиціями криптовалютних платежів.

Протягом останніх тижнів французький люксовий універмаг Printemps оголосив про партнерство з криптовалютною біржею Binance та французькою фінтех-компанією Lyzi, щоб приймати криптовалюти, включаючи біткоїни та Ethereum, у своїх магазинах у Франції.

Це зробило Printemps, який спеціалізується на продажі модного одягу, аксесуарів, парфумерії, косметики, ювелірних виробів, а також предметів для дому, першим універмагом у Європі, який впровадив такі рішення.

Даний крок, здійснений на тлі зростання курсу першої криптовалюти, привернув увагу інших брендів, які також розглядають можливість запровадження криптовалютних платежів.

«Було чимало дзвінків — це викликало інтерес», — сказав Девід Прінке, президент Binance France. Він додав, що компанія веде переговори з іншими люксовими брендами.

Виробник розкішних запальничок і ручок ST Dupont повідомив Reuters, що планує приймати платежі в криптовалюті у двох магазинах в Парижі до свят.

Круїзна компанія Virgin Voyages цього місяця запропонувала свій перший продукт із оплатою біткоїнами — абонемент вартістю $120 000, який дозволяє протягом року відпочивати на круїзних лайнерах.

Регулятори давно попереджають, що такі криптовалюти, як біткоїн, є активами з високим ризиком і мають обмежене використання в реальному світі. Висока волатильність була ще однією перешкодою для широкого впровадження крипти як засобу платежу.

Але обіцянки підтримки з боку новообраного президента США Дональда Трампа, який, як очікується, запровадить більш дружнє регулювання криптовалют, сприяли рекордному зростанню біткоїна.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що вчора, 17 грудня, біткоїн вкотре оновив історичний максимум і досяг $108 тисяч.

На момент написання новини перша криптовалюта трохи відкотилася назад і торгується на рівні $105 300.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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