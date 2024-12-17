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17 грудня 2024, 18:20

Новий мем-токен на Solana може досягти $20 швидше, ніж Cardano та BONK

Новий мем-токен у мережі Solana привертає увагу завдяки своєму стрімкому зростанню. Аналітики припускають, що він може досягти позначки $20 швидше, ніж такі визнані криптовалюти, як Cardano, і популярні токени, як-от BONK. Цей несподіваний розвиток викликає цікавість у інвесторів, які прагнуть зрозуміти, що робить цей токен настільки унікальним.

DOGEN: Найпотужніший мем-токен, що домінує в криптосвіті

Doge, Shib і Floki можуть поступитися місцем — справжній альфа виходить на арену. Зустрічайте DOGEN — найзухваліший і найуспішніший мем-токен, який коли-небудь з'являвся на ринку. Лише найсильніші та найсміливіші зможуть приручити його. Великі м'язи та сталеві нерви — ось що потрібно, щоб бути з DOGEN.

Жодних падінь, жодної драми — лише хардкор! Лише рух до нових історичних максимумів. Любите виклики? Тоді DOGEN — це токен для вас.

Жаби відступають — DOGEN покаже, хто тут головний! Із самого першого дня він заряджений на успіх і готовий до вибухового зростання — прогнозується стрибок на 700% у найближчі місяці. Цей монстр на базі Solana здатен принести тисячі відсотків прибутку!

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Бонус для справжніх фанатів DOGEN: Ейрдроп!

Хочете взяти участь? Усе просто:

  • Будьте активними в соцмережах,
  • Придбайте токени на пресейлі,
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За кожного запрошеного учасника ви отримаєте 20% «золотих балів» від їхньої покупки токенів.

І це ще не все! Реферальна програма DOGEN дійсно потужна. Ви отримаєте:

  • 7% з токенів, які куплять ваші прямі реферали (1-й рівень).
  • Чим більше учасників ви залучите, тим більше рівнів відкриється, і тим більше прибутку ви отримаєте.

Альтсезон близько, і DOGEN поведе за собою!

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Cardano: Корекція перед можливим зростанням

Cardano (ADA) торгується в діапазоні $0.94-$1.23. Попри падіння майже на 10% за останній тиждень, за місяць токен зріс більш ніж на 50%, а за шість місяців — на 180%. Індекс відносної сили (RSI) близько 48 вказує на нейтральне положення, залишаючи простір для руху.

Найближчий рівень опору знаходиться на позначці $1.35; його прорив може підштовхнути ADA до $1.64. Ковзні середні в районі $1.08 та $1.10 свідчать про стабільну динаміку. Ці ознаки вказують на можливе зростання. Поточна корекція може стати вигідною можливістю для входу перед очікуваним бичачим ринком.

BONK: Потенційний лідер наступного альтсезону

BONK знизився в ціні за останній тиждень і місяць, впавши більш ніж на 20%. Однак за останні шість місяців він зріс на 68%, демонструючи стійкість.

На даний момент BONK торгується в діапазоні $0.00003055-$0.00004474. Він наближається до найближчого рівня опору на $0.00005269. Прорив цієї позначки може відкрити шлях до наступного опору на рівні $0.00006687.

Індекс відносної сили (RSI) близько 42 говорить про те, що монета близька до зони перепроданості, що може призвести до відскоку. Індикатор MACD вказує на невелике зниження, але очікуваний альтсезон може відновити інтерес до токена. Багато хто спостерігає, чи зможе BONK скористатися цими умовами для зростання.

Висновок

Хоча токени, такі як ADA і BONK, забезпечують стабільність, DOGEN виділяється своїми неймовірними короткостроковими перспективами. Він націлений на зростання у 700% до кінця пресейлу, повторюючи успіхи PEPE, WIF і Popcat.

З сильною спільнотою та реальними перевагами DOGEN готовий забезпечити значні прибутки в цьому альтсезоні.

Сайт

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
17 грудня 2024, 18:54
#
Потужна реклама DOGEN:))))
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