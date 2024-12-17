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17 грудня 2024, 18:41

Рада підтримала законопроєкт про множинне громадянство

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні. Про це повідомив заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт № 11469 про введення інституту множинного громадянства в Україні.
Фото: uapl.info

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Деталі

У документі, який подав президент Володимир Зеленський, пропонується допускати множинність громадянства у таких випадках:

  • одночасне набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави;
  • набуття дитиною, яка є громадянином України, громадянства своїх усиновлювачів-іноземців;
  • автоматичне набуття громадянином України іншого громадянства внаслідок одруження з іноземцем;
  • автоматичне набуття громадянином України, який досяг повноліття, іншого громадянства внаслідок застосування законодавства про громадянство іноземної держави, якщо такий громадянин України не отримав документ, який підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;
  • набуття громадянства України у спрощеному порядку для іноземців, що є громадянами держав, які входять до переліку тих, хто може отримати громадянство у спрощеному порядку;
  • набуття громадянином України громадянства держав з переліку тих, чиї громадяни набувають громадянство України у спрощеному порядку.

Железняк уточнив, що під час підготовки документа до другого читання депутати мають врахувати пропозиції і зауваження, зокрема Світового Конгресу Українців.

«Також доручили окремим голосуванням (150 голосів) запитати думку Конституційного суду щодо закону», — додав Железняк.

У пояснювальній записці до законопроєкту, ціллю його ухвалення вказана «актуалізація правового регулювання питань громадянства України з огляду на необхідність забезпечення національної безпеки та національних інтересів України, з метою збереження єдності української спільноти, зменшення негативних наслідків демографічної кризи в Україні внаслідок збройної агресії рф проти України».

Також законопроєкт має спростити порядок набуття громадянства України для іноземців, які проходять або проходили військову службу за контрактом у Силах оборони України та членів їхніх родин.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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