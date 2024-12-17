У сховищі ЦБ Сирії продовжує залишатися близько 26 тонн золота

У сховищі Центробанку (ЦБ) Сирії продовжує залишатися майже 26 тонн золота — стільки, скільки було до початку громадянської війни у 2011 році, пише Reuters з посиланням на чотири джерела, знайомих із ситуацією. Вартість дорогоцінного металу, що залишився, оцінена в $2,2 млрд.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

За даними Всесвітньої ради із золота, яка посилається на відомості сирійського ЦБ, у червні 2011 року у сховищі було 25,8 тонни дорогоцінного металу. Після 2011-го Дамаск припинив ділитися фінансовою інформацією з міжнародними організаціями.

Проте як зазначають співрозмовники Reuters, валютні резерви все ж таки могли скоротитися: одне джерело каже, що вони становлять близько $200 млн, інше розповіло про «сотні мільйонів».

За даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), у 2010 році валютні резерви Сирії становили $18,5 млрд, наприкінці 2011 року ЦБ прозвітував про $14 млрд, пише Reuters.

Читайте: Асад вивіз до Росії 2 тонни євро та доларів Центробанку Сирії

Відомо, що раніше мародери, скориставшись останньою кризою в країні, проникли в одне із сховищ ЦБ і вивезли сирійські фунти. Але золотий запас залишається недоступним завдяки строгим заходам безпеки. комбінація та три ключі, які знаходяться окремо у різних людей.

При цьому в країні є лише невеликий обсяг резервів іноземної валюти у готівковій формі. Нинішні та колишні сирійські чиновники пояснили Reuters, що доларові резерви майже вичерпані, оскільки уряд експрезидента Башара Асада часто використав їх для фінансування закупівлі продовольства, палива та зброї.

Нагадаємо

8 грудня антиурядові сили увійшли до Дамаску і оголосили про повалення Асада.

16 грудня газета Financial Times із посиланням на конфіденційні документи написала, що у 2018−2019 рр. сирійський ЦБ переправив у москву на літаках банкноти вагою близько 2 тонн та номіналом $100 та €500.