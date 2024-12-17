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17 грудня 2024, 14:18

Україна у топ-3 європейських лідерів за рівнем відкритості даних — Федоров

Третій рік поспіль Україна тримається у трійці європейських лідерів за рівнем відкритості даних із показником у 97%. Про це повідомив міністр цифрової трансформацій Михайло Федоров.

Третій рік поспіль Україна тримається у трійці європейських лідерів за рівнем відкритості даних із показником у 97%.

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«Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані», — зазначив він.

Загалом до рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге — Польща.

Показник відкритості даних в Україні становить 97 %, а середній по Європі — лише 83 %.

«Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики», — наголосив Федоров.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
17 грудня 2024, 14:44
#
І це дійсно круто. Насправді, тепер, коли є бажання, нарити корупціонера може будь-який журналіст, що здатен трохи аналізувати дані. Це фундамент. І що б там хто не казав, а навіть гіпотетична можливість «засвітитися» вже впливає і записати маєток на тещу вже не працює (а якихось десять років тому взагалі на себе все оформлювали і не парились, і ніхто нічого не міг знайти).
+
+15
torn
torn
17 грудня 2024, 15:08
#
И что с того, уже тысячи этих расследований, найдено, показано, миллионы-миллиарды вскрыты и дальше что? кто-то понес наказание?
+
+15
potator
potator
17 грудня 2024, 14:44
#
Скачет сито по полям,
А корыто по лугам.За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.
Испугалася коза,
Растопырила глаза:
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