Третій рік поспіль Україна тримається у трійці європейських лідерів за рівнем відкритості даних із показником у 97%. Про це повідомив міністр цифрової трансформацій Михайло Федоров.
17 грудня 2024, 14:18
Україна у топ-3 європейських лідерів за рівнем відкритості даних — Федоров
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«Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані», — зазначив він.
Загалом до рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге — Польща.
Показник відкритості даних в Україні становить 97 %, а середній по Європі — лише 83 %.
«Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики», — наголосив Федоров.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
А корыто по лугам.За лопатою метла
Вдоль по улице пошла.Топоры-то, топоры
Так и сыплются с горы.
Испугалася коза,
Растопырила глаза: