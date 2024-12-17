Україна у топ-3 європейських лідерів за рівнем відкритості даних — Федоров

Третій рік поспіль Україна тримається у трійці європейських лідерів за рівнем відкритості даних із показником у 97%. Про це повідомив міністр цифрової трансформацій Михайло Федоров.

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«Уже 3 роки входимо до трійки лідерів за розвитком сфери відкритих даних. Це результат щорічного рейтингу зрілості відкритих даних — Open Data Maturity, він показує наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані», — зазначив він.

Загалом до рейтингу входять 34 європейські країни, цього року перше місце посіла Франція, друге — Польща.

Показник відкритості даних в Україні становить 97 %, а середній по Європі — лише 83 %.

«Відкриті дані — це важливий антикорупційний інструмент. Вони допомагають бізнесу створювати продукти, громадянам контролювати владу, а науковцям долати глобальні виклики», — наголосив Федоров.