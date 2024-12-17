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17 грудня 2024, 13:35

В Україні розпочнуть виробництво японських пікапів

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD). Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко під час бізнес-форуму, організованого Японською організацією зовнішньої торгівлі.

В Україні запустять проєкт із виготовлення японських пікапів за технологією великовузлового складання (SKD).
Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

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Зазначається, що це спільний проєкт кількох українських виробників і японської машинобудівної компанії.

«Спільно з українськими партнерами японська компанія планує розпочати виробництво пікапів за технологією великовузлового складання, а в майбутньому планують перейти до дрібновузлового виробництва (CKD). Це гарний сигнал іншим японським інвесторам про те, що локалізація виробництва їхньої продукції в Україні є взаємовигідною співпрацею», — наголосила Свириденко.

Вона додала, що під час зустрічі із понад 200 японськими підприємцями закликала й інші компанії відкривати в Україні виробництва, або локалізувати свої технології в кооперації з українськими компаніями.

За словами Свириденко, зараз в Україні працює понад 40 ключових японських компаній.

«Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання, що робить українські промислові підприємства перспективними партнерами для виробничої кооперації з японськими компаніями.

Уряд зі свого боку пропонує підтримку у вигляді компенсацій для проєктів зі значними інвестиціями та податкові і митні пільги в межах індустріальних парків. Також Україна спільно з партнерами розвиває інструменти страхування від воєнних ризиків", — додала вона.

За її словами, нині для інвесторів доступне страхування від воєнних ризиків від американської агенції із фінансування міжнародного розвитку DFC, багатосторонньої агенції з гарантій інвестицій MIGA, Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), іноземних експортно-кредитних агенцій та української ЕКА.

«Японія виділила приблизно 1,25 мільярда євро через ініціативи NEXI, забезпечивши надійну фінансову підтримку для японських компаній, які готові інвестувати та працювати на українському ринку», — додала Свириденко.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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MAXAOH
MAXAOH
17 грудня 2024, 14:11
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Україна має багаторічну виробничу і інженерну традицію, значний парк сучасного обладнання — особенно насмешило)))
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