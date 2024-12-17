Як уникнути шахраїв на криптовалютному ринку України: експертні поради від ObmenAT24

Криптовалюта стає дедалі популярнішою в Україні, й 2024 рік не був винятком. Інтерес до цифрових активів збільшується, адже біткоїн постійно оновлює рекорди, заохочуючи все більше українців робити інвестиції в цю інноваційну сферу. Проте зростання популярності криптовалют спричинило також збільшення шахрайських схем, які загрожують як новачкам, так і досвідченим трейдерам.

На прохання редакції NV експерти з кібербезпеки сервісу онлайн-обміну криптовалют ObmenAT24, однієї з найвідоміших кастомізованих крипто-фіатних платформ в Україні, дають рекомендації щодо того, як запобігти потраплянню до рук зловмисників. Заснована понад сім років тому компанія вже має представництва в 26 містах України, а також у низці європейських міст та в Дубаї.

Фахівці команди ObmenAT24 підкреслюють, що важливо звертатися лише до перевірених сервісів для обміну криптовалют. Зокрема, на платформі ObmenAT24 працює служба підтримки, що дозволяє клієнтам отримати належну допомогу в будь-який момент. Перед тим як здійснити угоду, обов’язково перевірте репутацію сайту. Оскільки шахраї використовують підроблені ресурси, важливо знати, як їх уникати.

Однією з найпоширеніших шахрайських схем є фішинг. Зловмисники створюють сайти, які повторюють дизайн відомих платформ обміну, та намагаються викрасти дані користувачів. Нещодавно сервіс ObmenAT24 повідомив своїм користувачам про появу підроблених каналів у Telegram, які копіюють офіційні ресурси. Зокрема, шахраї розміщують рекламу через Telegram Ads і пропонують заманливі акції для залучення потенційних жертв. Коли користувач переходить за посиланням, він часто потрапляє на фальшивий сайт, де зловмисники отримують можливість керувати його коштами.

Щоб уникнути шахрайства, компанія рекомендує перевіряти працівника, який проводить угоду, за допомогою спеціального розділу на їхньому сайті, відвідуючи сторінку перевірки. Також спеціалісти радять бути уважними до маленьких деталей — наприклад, якщо у співробітника вибраного онлайн-обмінника в нікнеймі три однакові цифри, то фейковий консультант може мати чотири (або одна літера у псевдонимі може бути замінена).

Жертвами шахраїв стають навіть сезонні трейдери через недбалість або брак досвіду. У результаті вони переносять свої кошти на гаманець зловмисника, після чого зв’язок із шахраєм обривається. Обмежене регулювання криптовалют в Україні ще більше ускладнює ситуацію, адже шахраї мають майже нульові ризики.

З метою безпеки фахівці компанії закликають користувачів перевіряти щоденні процедури угод, які публікують на офіційному сайті обмінника. Надійніше подавати заявки через цей сайт, а також не втрачати зв’язок із менеджерами ObmenAT24, які мають досвід успішного супроводження угод. Таким чином, ви зможете захистити себе від втрат і зберігати свої інвестиції в безпеці.