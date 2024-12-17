Федеральна резервна система (ФРС) США дасть сигнал про повільніші темпи пом'якшення грошово-кредитної політики на засіданні 18 грудня. Такої думки дотримуються економісти Goldman Sachs, повідомляє Bloomberg.
Економісти Goldman Sachs вважають, що ФРС пропустить зниження ставки у січні
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Що відомо
За прогнозами експертів Goldman, ФРС зменшить відсоткові ставки на 0,25 б.п. на грудневому засіданні. А на січневому засіданні американський регулятор відкладе зниження ставок, написали економісти Goldman у аналітичній нотатці.
У своїх прогнозах вони посилаються на низьке безробіття та інфляцію вище за цільові значення ФРС.
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«Ключовим питанням для заяви та пресконференції є відносний акцент, зроблений на уповільненні темпу порівняно з рішеннями, які залишаються на рівні окремих зустрічей та залежать від даних. Ми очікуємо почути обидва повідомлення, включаючи доповнення до заяви, яка натякне на повільніший темп», — написали вони.
Погляд економістів Goldman корелюється із ринком. Більшість експертів Уолл-стріт (90%) також допускають зниження процентної ставки ФРС цього тижня.
За оцінками Goldman, ФРС знизить ставки наступного року у березні, червні та вересні, а на кінець року показник буде в діапазоні 3,5%-3,75%.
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