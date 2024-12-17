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17 грудня 2024, 9:26

Мінсоцполітики розраховує на запуск накопичувальної пенсійної системи 2025 року

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему у 2025 році. Про це сказала вона під час виступу на економічному форумі, пише «Інтерфакс-Україна».

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему у 2025 році.
Фото: depositphotos

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Деталі

«Впровадження накопичувальної пенсійної системи з наступного року. Це власний пенсійний рахунок, яким ти керуєш і яким ти моделюєш свою старість», — сказала вона.

Жолнович висловила сподівання, що 2025 року законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему буде ухвалено.

Нагадаємо

У вересні 2024 року перша заступниця міністра соціальної політики України Дарія Марчак повідомила, що реформу солідарної пенсійної системи розробили й обговорюють з Міністерством фінансів України, а міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що відомство планує впроваджувати накопичувальну пенсійну систему з 2026 року, а також прогнозувала запуск нової солідарної пенсійної системи з липня 2025 року.

Читайте: Рада провалила голосування за Пенсійну реформу

У вересні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що 2024 року буде проведено реформу солідарної пенсійної системи.

У жовтні 2023 року міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що уряд підготує всю інфраструктуру для накопичувальної пенсійної системи до 2025 року, але якщо війна триватиме, то запустити можна буде лише після перемоги.

Джерело: Мінфін
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