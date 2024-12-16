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16 грудня 2024, 15:36

Найбагатші індійці залишили елітний клуб власників понад $100 млрд

Весільне торжество сина індійського мільярдера Мукеша Амбані на початку цього року, яке обійшлося в $600 млн, стало свідченням найвищої впевненості надбагатих людей країни, що підтримується економікою, що швидко зростає, і попитом на індійські активи, пише Bloomberg.

Весільне торжество сина індійського мільярдера Мукеша Амбані на початку цього року, яке обійшлося в $600 млн, стало свідченням найвищої впевненості надбагатих людей країни, що підтримується економікою, що швидко зростає, і попитом на індійські активи, пише Bloomberg.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відбуваєтьсяОднак через шість місяців перспективи раптово виглядають менш райдужними.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відбувається

Однак через шість місяців перспективи раптово виглядають менш райдужними. І Мукеш Амбані, голова конгломерату Reliance Industries Ltd, та його колега-магнат Гаутам Адані, засновник Adani Group, тепер стикаються з численними загрозами, які б'ють по їхньому бізнесу.

Енергетичний і роздрібний бізнес Амбані неефективний на тлі зростаючої стурбованості інвесторів з приводу боргу, тоді як імперія Адані була вражена розслідуванням міністерства юстиції США, яке загрожує скоротити фінансування та утруднити отримання контрактів. І досі не зрозуміло, чи закінчилося найгірше для них обох.

Читайте: Бізнес-імперія індійця Гаутама Адані втратила $34 млрд капіталізації

Для Адані дії прокурорів США у листопаді з приводу передбачуваного хабарництва стали небажаним поверненням до центру уваги міжнародних ЗМІ. Він боровся за зміцнення довіри інвесторів після того, як минулого року компанія Hindenburg Research і граюча на зниження опублікувала звіт, в якому звинуватила фірму в шахрайстві.

Адані заперечував звинувачення. Він заявив на заході після звинувачень США, що фірма прагне «дотримуватися нормативних вимог світового рівня» і що кожна атака на компанію «тільки робить її сильнішою».

Звинувачення, ймовірно, чинитимуть тиск на групу — і ціну її акцій — у новому році, зазначається у матеріалі. Статки Адані досягли піку в $122,3 млрд у червні після того, як він працював над зміцненням фінансів після атаки Hindenburg. Ці досягнення тепер випарувалися за звинуваченнями США в тому, що він курирував хабарі індійським урядовцям, і тепер його статки становлять $82,1 млрд, згідно з Bloomberg Billionaries Index.

Читайте: Компанії індійського мільярдера Адані втратили $100 мільярдів вартості за тиждень

Багатство Амбані, найбагатшої людини Азії, також впало, хоча й менш драматично. Воно досягло піку приблизно $120,8 млрд у липні, якраз у той час, коли розкішне сімейне весілля було в самому розпалі. Його флагманський конгломерат Reliance боровся з ослабленням доходів в енергетичному бізнесі та ослабленням споживчого попиту у роздрібному підрозділі. Його статки на 13 грудня становили 96,7 млрд доларів. І Амбані, і Адані вибули з елітного клубу сантимільярдерів — людей зі статком понад 100 млрд доларів, згідно з Bloomberg Billionaries Index.

Амбані розраховує на стратегічне зрушення, яке змусило його конгломерат більше зосередитися на цифрових платформах, роздрібних брендах і відновлюваних джерелах енергії для підвищення зростання. Але зростання продажів і прибутку у роздрібному бізнесі сповільнилося, тоді як цифрові конкуренти набрали обертів на ринку продуктів харчування та товарів для дому, особливо у найбільших містах Індії. Акції Reliance впали на 1,5% в 2024 році, відставши від 14% зростання індексу Nifty 50.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
16 грудня 2024, 16:26
#
«найвищої впевненості надбагатих людей країни». багаті, багатіши — багатіють та набувають впевненості. бідні - бідніють.
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