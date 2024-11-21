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21 листопада 2024, 13:34

Бізнес-імперія індійця Гаутама Адані втратила $34 млрд капіталізації

Ринкова вартість компаній, що входять до індійських конгломератів Adani Group, впала на $34 млрд на торгах у четвер, 21 листопада, пише Reuters.

У Нью-Йорку окружний прокурор офіційно звинуватив індійського мільярдера Гаутама Адані у справі про багатомільйонні хабарі, заплачені індійським чиновникам.
Фото: bbc.com

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Що сталося

Розпродаж почався після того, як прокуратура США пред'явила голові правління індійського конгломерату Гаутаму Адані та його партнерам звинувачення у передбачуваному хабарництві та шахрайстві, повідомило видання.

Акції холдингової компанії Adani Enterprises впали на 23%. Папери Adani Ports, Adani Total Gas, Adani Green, Adani Power Adani Wilmar, Adani Energy Solutions та інших дочірніх компаній конгломерату втратили від 6% до 19% вартості.

Загальна капіталізація 10 акцій групи Adani становила близько $147 млрд порівняно з $169,08 млрд у вівторок.

У чому США звинувачує Адані

У США одного з найбагатших людей світу звинуватили у створенні багаторічної схеми виплати хабарів індійським чиновникам на сотні мільйонів доларів в обмін на контракти на постачання енергії з сонячних електростанцій та приховування цієї схеми від американських інвесторів.

Міністерство юстиції США звинуватило Гаутама Адані та ще сім керівників бізнесу, включаючи племінника підприємця Сагара Адані, а Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подала проти них цивільний позов.

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Через такий розвиток подій підрозділ Adani Green вирішив не проводити заплановане розміщення облігацій, номінованих у доларах США.

Компанія відкликала свою пропозицію щодо розміщення облігацій на суму $600 млн.

SEC у позові заявила, що схема хабарів була створена, щоб «заручитися зобов'язанням індійського уряду закуповувати енергію за цінами вищими за ринкові, що піде на користь Adani Green і Azure Power».

За даними регулятора, Adani Green залучила $175 млн від американських інвесторів, доки схема діяла, а акції Azure Power торгувалася на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Adani Group заявила в четвер, що звинувачення є безпідставними, додавши, що вона використовуватиме всі можливі правові засоби для свого захисту.

«Зазвичай інвесторам не подобаються будь-які провали в корпоративному управлінні, і доти, доки ситуація не проясниться, інвестори уникатимуть акцій групи Adani», — сказав аналітик з роздрібних акцій SMC Global Securities Саурабх Джайн. На його думку, це може підірвати довіру до групи, і можливо для компанії зросте вартість запозичень.

Агентство Moody's Ratings заявило, що обвинувальний висновок має негативний характер для кредитного рейтингу, додавши, що рейтингове агентство приділяє особливу увагу здатності групи отримувати доступ до капіталу, а також її стандартам корпоративного управління.

Нагадаємо

Статок Гаутама Адані оцінюється приблизно $70 млрд. Адані підтримує тісні зв'язки з прем'єр-міністром Нарендрою Моді та його урядом, і опозиція звинувачує їх у тому, що завдяки цим зв'язкам компанії Адані отримали багато вигідних контрактів.

Неприємності в США у концерну почалися ще в січні 2023 року, коли аналітична компанія Hindenburg Research звинуватила його в шахрайстві під час випуску цінних паперів. Прокуратура стверджує, що почала розслідувати діяльність концерну ще 2022 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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