Стоп домінування біткойна — цей мемкойн готовий до росту на 26 000%

Поки крипторинок переживає зростання, а альткойни досягають нових рекордів, новий претендент привертає увагу. Інвестори звертають увагу на предпродаж мемкойна, який обіцяє приголомшливі доходи. Чи може це бути шансом прокатитись на наступній великій хвилі криптозростання?

XYZVerse (XYZ) — це перший мемкойн для всіх видів спорту, який об'єднує фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту. Стремлячись до безпрецедентних прибутків, він поєднує культуру мемів зі спортивним ентузіазмом, створюючи унікальну та захоплюючу платформу.

Мемкойн для всіх видів спорту, який не можна залишити на лаві запасних!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у спортивну революцію, підживлену мемами. Подумайте про це як про МВП екосистеми XYZVerse, де дегени можуть заробляти на зростаючому попиті на мемкойни.

Уявіть собі: Polymarket досяг 1 мільярда доларів торгового об'єму під час президентських виборів у США — тепер додайте ажіотаж мемкойнів і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле та заробити, екосистема XYZVerse продовжить розширюватися, і ваші винагороди будуть злітати до небес!

Предпродажа XYZ — ваш шанс першого кварталу увійти до того, як станеться цей приголомшливий вибух!

У 2024 році мемкойни стають беззаперечними чемпіонами криптомиру, і XYZ готовий перемогти конкурентів. З потенціалом тисячократних прибутків, які перевищать всі очікування, план предпродажу прогнозує зростання на 9 900% до моменту TGE. Забудьте про зростання BOME на 5 000% чи ралі WIF на 1 000% — XYZ готовий перемогти їх усіх!

З майбутніми лістингами на великих CEX та DEX платформах, надійною захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів та повністю перевіреною командою, XYZ вже випереджає події. Ключове значення має перевага першого входу — вступайте в гру, поки натовп не хлинув на поле, і ви отримаєте набагато більші доходи!

Не залишайтесь на лаві запасних — заберіть свої токени XYZ і станьте частиною наступного величезного криптопереможця!

Bitcoin (BTC) Ціна біткойна стабільно зростає. За останній тиждень вона виросла на 2,80%. За останній місяць — на 17,39%. За останні шість місяців — на вражаючі 54,08%. Ці дані свідчать про сильний висхідний тренд для біткойна.

Зараз біткойн торгується в діапазоні від $94 339,67 до $105 687,78. 10-дневна ковзаюча середня складає $102 117,49, трохи вище за 100-дневну середню $100 918,71. Це вказує на короткострокову силу. Індекс відносної сили (RSI) становить 62,23, що говорить про бичий імпульс, але ринок ще не перекуплений. Рівень MACD на 329,06 також підтримує висхідний тренд.

Найближчий рівень опору знаходиться на $110 331,88. Якщо біткойн проб'є його, він може націлитися на наступний опір на рівні $121 679, що означає зростання на 15% від поточних цін. Знизу підтримка знаходиться на рівні $87 635,66, а другорядна підтримка на рівні $76 287,55. Індикатор Стохастик становить 75,32, що вказує на наближення до перекупленості. Трейдерам варто уважно слідкувати за цими рівнями.

Висновок Хоча такі усталені монети, як біткойн, заслуговують на увагу, XYZVerse прагне до росту на 20 000%, об'єднуючи фанатів спорту в екосистему, орієнтовану на спільноту, яка перевершить ринок.

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