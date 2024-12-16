Стоп домінування біткойна — цей мемкойн готовий до росту на 26 000%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 грудня 2024, 15:50

Стоп домінування біткойна — цей мемкойн готовий до росту на 26 000%

Поки крипторинок переживає зростання, а альткойни досягають нових рекордів, новий претендент привертає увагу. Інвестори звертають увагу на предпродаж мемкойна, який обіцяє приголомшливі доходи. Чи може це бути шансом прокатитись на наступній великій хвилі криптозростання?

XYZVerse (XYZ) — це перший мемкойн для всіх видів спорту, який об'єднує фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту. Стремлячись до безпрецедентних прибутків, він поєднує культуру мемів зі спортивним ентузіазмом, створюючи унікальну та захоплюючу платформу.

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаАвтоматически созданное описание

Мемкойн для всіх видів спорту, який не можна залишити на лаві запасних!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у спортивну революцію, підживлену мемами. Подумайте про це як про МВП екосистеми XYZVerse, де дегени можуть заробляти на зростаючому попиті на мемкойни.

Уявіть собі: Polymarket досяг 1 мільярда доларів торгового об'єму під час президентських виборів у США — тепер додайте ажіотаж мемкойнів і азарт спортивних ставок. З мільйонами спортивних фанатів, готових вийти на поле та заробити, екосистема XYZVerse продовжить розширюватися, і ваші винагороди будуть злітати до небес!

Предпродажа XYZ — ваш шанс першого кварталу увійти до того, як станеться цей приголомшливий вибух!

У 2024 році мемкойни стають беззаперечними чемпіонами криптомиру, і XYZ готовий перемогти конкурентів. З потенціалом тисячократних прибутків, які перевищать всі очікування, план предпродажу прогнозує зростання на 9 900% до моменту TGE. Забудьте про зростання BOME на 5 000% чи ралі WIF на 1 000% — XYZ готовий перемогти їх усіх!

З майбутніми лістингами на великих CEX та DEX платформах, надійною захистом у вигляді перевірених смарт-контрактів та повністю перевіреною командою, XYZ вже випереджає події. Ключове значення має перевага першого входу — вступайте в гру, поки натовп не хлинув на поле, і ви отримаєте набагато більші доходи!

Не залишайтесь на лаві запасних — заберіть свої токени XYZ і станьте частиною наступного величезного криптопереможця!

Bitcoin (BTC) Ціна біткойна стабільно зростає. За останній тиждень вона виросла на 2,80%. За останній місяць — на 17,39%. За останні шість місяців — на вражаючі 54,08%. Ці дані свідчать про сильний висхідний тренд для біткойна.

Зараз біткойн торгується в діапазоні від $94 339,67 до $105 687,78. 10-дневна ковзаюча середня складає $102 117,49, трохи вище за 100-дневну середню $100 918,71. Це вказує на короткострокову силу. Індекс відносної сили (RSI) становить 62,23, що говорить про бичий імпульс, але ринок ще не перекуплений. Рівень MACD на 329,06 також підтримує висхідний тренд.

Найближчий рівень опору знаходиться на $110 331,88. Якщо біткойн проб'є його, він може націлитися на наступний опір на рівні $121 679, що означає зростання на 15% від поточних цін. Знизу підтримка знаходиться на рівні $87 635,66, а другорядна підтримка на рівні $76 287,55. Індикатор Стохастик становить 75,32, що вказує на наближення до перекупленості. Трейдерам варто уважно слідкувати за цими рівнями.

Висновок Хоча такі усталені монети, як біткойн, заслуговують на увагу, XYZVerse прагне до росту на 20 000%, об'єднуючи фанатів спорту в екосистему, орієнтовану на спільноту, яка перевершить ринок.

Ви можете знайти додаткову інформацію про XYZVerse (XYZ) тут:

Сайт

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами