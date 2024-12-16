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16 грудня 2024, 10:45

«Тисяча Зеленського»: українцям вже виплатили 4,5 млрд грн

З початку державної програми допомоги «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн, українці вже отримали 4,5 млрд грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

З початку державної програми допомоги «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн, українці вже отримали 4,5 млрд грн.

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За його словами, станом на 15 грудня, громадяни подали на програму майже 7,5 млн заявок, із них більш ніж 2 млн заявок для дітей.

«Вже тривають виплати, і 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат — це комунальні послуги, і зараз, взимку, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім'ї», — зазначив він.

Раніше «Мінфін» писав, що найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

  • комуналку — 63%
  • мобільний звʼязок — 17%

Лише 4% задонатили гроші на ЗСУ.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 грудня 2024, 11:54
#
Уменьшение задолженности за потреблённые коммунальные услуги не такое уж и плохое решение…
+
+38
Ivavita
Ivavita
16 грудня 2024, 12:47
#
Журналісти і військові кажуть, що на фронті дронів катастрофічно не вистачає. Цікаві пріоритети в державі.
+
0
invaderzim8
invaderzim8
16 грудня 2024, 12:49
#
Все зависит от воли китая
+
0
Ivavita
Ivavita
16 грудня 2024, 13:30
#
Китай роздає нам по 1000?
+
0
Павел Еникеев
Павел Еникеев
16 грудня 2024, 14:01
#
7.5 млн из 30млн.
т.е 25%. Это косвенный показатель доверия власти. Предыдущий косвенный показатель доверия был процент привившихся от ковида. Очень интересно увидеть раскладку по социальным прослойкам. Потому как основная часть может оказаться пенсионерами, которых у нас 10 млн.
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