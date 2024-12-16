З початку державної програми допомоги «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн, українці вже отримали 4,5 млрд грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.
16 грудня 2024, 10:45
«Тисяча Зеленського»: українцям вже виплатили 4,5 млрд грн
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За його словами, станом на 15 грудня, громадяни подали на програму майже 7,5 млн заявок, із них більш ніж 2 млн заявок для дітей.
«Вже тривають виплати, і 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат — це комунальні послуги, і зараз, взимку, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім'ї», — зазначив він.
Раніше «Мінфін» писав, що найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:
- комуналку — 63%
- мобільний звʼязок — 17%
Лише 4% задонатили гроші на ЗСУ.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
т.е 25%. Это косвенный показатель доверия власти. Предыдущий косвенный показатель доверия был процент привившихся от ковида. Очень интересно увидеть раскладку по социальным прослойкам. Потому как основная часть может оказаться пенсионерами, которых у нас 10 млн.