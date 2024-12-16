«Тисяча Зеленського»: українцям вже виплатили 4,5 млрд грн

З початку державної програми допомоги «Зимова єПідтримка», яка передбачає виплату 1000 грн, українці вже отримали 4,5 млрд грн. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого відеозвернення.

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За його словами, станом на 15 грудня, громадяни подали на програму майже 7,5 млн заявок, із них більш ніж 2 млн заявок для дітей.

«Вже тривають виплати, і 4,5 мільярда гривень перераховані вже людям. Найбільший напрям витрат — це комунальні послуги, і зараз, взимку, дійсно дуже важливо підтримати якнайбільше наших людей, наші українські сім'ї», — зазначив він.

Раніше «Мінфін» писав, що найчастіше витрачають «тисячу Зеленського» на:

комуналку — 63%

мобільний звʼязок — 17%

Лише 4% задонатили гроші на ЗСУ.