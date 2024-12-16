MicroStrategy забезпечила собі місце у Nasdaq-100

Компанія MicroStrategy, що надає бізнес-аналітику, мобільне ПЗ та хмарні послуги, а також є найбільшим публічним корпоративним власником біткоїна, буде додана до високотехнологічного індексу Nasdaq-100 вже 23 грудня, пише Reuters.

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Що відомо

Повідомляється, що MicroStrategy забезпечила собі місце в Nasdaq-100 завдяки стрибку акцій на тлі подорожчання біткоїна.

Крім неї, до індексу увійдуть: компанія з аналізу даних Palantir Technologies і виробник електрошокерів Axon Enterprise. Тим часом Illumina, Super Micro Computer та Moderna будуть виключені з Nasdaq-100.

З початку поточного року акції MicroStrategy злетіли більш ніж шість разів цього року, довівши його ринкову вартість майже до $94 млрд.