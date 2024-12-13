У росію надходить дедалі менше валюти , і цим пояснюються проблеми російського рубля. Це випливає з опублікованої Центробанком рф попередньої оцінки платіжного балансу, передає The Moscow Times.

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Основне джерело валюти зараз — це експорт, а він скорочується: $39,1 млрд у вересні, $36,6 млрд у жовтні та $32,2 млрд у листопаді.

Імпорт більш стабільний: $26,8, $27,5 млрд і $25,9 млрд відповідно.

Відтак, торговельний баланс — різниця між експортом та імпортом — скоротився майже вдвічі, з $12,4 млрд у вересні до $6,3 млрд у листопаді. Це мінімум із липня 2023 року, зазначають аналітики MMI.