Нова пошта відкрила 50-те відділення у Польщі

Мережа Нової пошти в Польщі стала найбільшою за кількістю точок сервісу за межами України. 6 грудня компанія відкрила 50-те відділення в Польщі, а саме у Кракові. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

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Нове відділення працює за адресою: ul. Centralna 51, 31−586 Kraków. У ньому можна: придбати пакування, відправити та отримати документи та посилки до 30 кг та в Україну, а також до інших країн Європи, де працює Нова пошта. Відділення працює без вихідних.

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Також у Польщі доступні 25 000 поштоматів inPost для отримання й відправки посилок і курʼєрська доставка, що покриває понад 100 населених пунктів, зокрема 23 великі міста.

Перше відділення в Польщі Нова пошта відкрила в жовтні 2022 року. Вони розташовані у 31-му місті, у кожному з 16 воєводств. А послугами компанії сьогодні користуються 2 000 бізнес-клієнтів і 300 000 приватних осіб.