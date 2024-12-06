Нова пошта запустила послугу доставки та відправки з поштоматів у Британії

Відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Великої Британії, включаючи Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

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Мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7 000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через діджитал-інструменти: на сайті, в бізнес-кабінеті та у мобільному застосунку Нової пошти.

Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41×38×64 см.

Як відправити посилку через поштомат

Щоб відправити посилку через поштомат треба:

створити на сайті, або в мобільному застосунку міжнародне відправлення (МЕН), вказавши, що відправка відбуватиметься через поштомат,

сплатити за доставку онлайн,

отримати QR-код,

сканувати QR-код біля обраного поштомату,

покласти запаковану посилку у відкриту комірку.

Якщо ж ви отримали посилку в поштомат у Сполученому Королівстві, то варто пам’ятати, що строк зберігання посилки в поштоматі — 2 доби, а далі вона буде переміщена у сортувальне депо Нової пошти в Лондоні, про що отримувача повідомлять через СМС.

Нова пошта у Великій Британії доставляє посилки по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія.

Незабаром Нова пошта також з'єднає Сполучене Королівство з Молдовою.

Нагадаємо

Раніше співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов заявив, що наступного року Нова пошта може вийти на ринок США.