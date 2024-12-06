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6 грудня 2024, 16:14

Нова пошта запустила послугу доставки та відправки з поштоматів у Британії

Відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Великої Британії, включаючи Уельс, Шотландію та Північну Ірландію. Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

Відтепер клієнти Nova Post, бренду, під яким Нова пошта працює в Європі, можуть отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Великої Британії, включаючи Уельс, Шотландію та Північну Ірландію.
Фото: Нова пошта

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Мережа InPost у Сполученому Королівстві налічує понад 7 000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через діджитал-інструменти: на сайті, в бізнес-кабінеті та у мобільному застосунку Нової пошти.

Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41×38×64 см.

Як відправити посилку через поштомат

Щоб відправити посилку через поштомат треба:

  • створити на сайті, або в мобільному застосунку міжнародне відправлення (МЕН), вказавши, що відправка відбуватиметься через поштомат,
  • сплатити за доставку онлайн,
  • отримати QR-код,
  • сканувати QR-код біля обраного поштомату,
  • покласти запаковану посилку у відкриту комірку.

Якщо ж ви отримали посилку в поштомат у Сполученому Королівстві, то варто пам’ятати, що строк зберігання посилки в поштоматі — 2 доби, а далі вона буде переміщена у сортувальне депо Нової пошти в Лондоні, про що отримувача повідомлять через СМС.

Нова пошта у Великій Британії доставляє посилки по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія.

Незабаром Нова пошта також з'єднає Сполучене Королівство з Молдовою.

Нагадаємо

Раніше співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов заявив, що наступного року Нова пошта може вийти на ринок США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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torn
torn
6 грудня 2024, 16:25
#
За зарахування безготівкової оплати за товар ціною 3000 грн Нова пошта утримує комісію 130 грн, тоді як комісія банку за переказ аналогічної суми оплати через наданий термінал становить 39 грн, за зарахування 5000 грн комісія Новапей — 203 грн, проти 65 грн через термінал банку. Різниця у понад 3 рази. Чому державні органи обмежили розмір цих комісій для банків, а Нова пошта може ставити які завгодно?
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