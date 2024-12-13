ЄЦБ продовжив знижувати ключові процентні ставки

Рада керуючих Європейського центрального банку вирішила знизити три ключові процентні ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів. Про це повідомляє пресслужба ЕЦБ.

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Деталі

Ставка за депозитами з 18 грудня становитиме 3%, ставка основних операцій рефінансування — 3,15%, ставка за маржинальними кредитами — 3,4%.

Зазначимо, що це вже четверте зниження ставок із червня, коли ЄЦБ розпочав цикл поступового пом'якшення грошово-кредитної політики на тлі уповільнення темпів інфляції в єврозоні.

ЄЦБ має намір досягти інфляції у 2%

Рада ЄЦБ планує стабілізувати інфляцію у єврозоні на рівні 2%. Передбачається, що до кінця 2024 року вона становитиме 2,4%. У листопаді базова інфляція становила 2,3%.

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Нагадаємо

На початку червня ЄЦБ уперше з 2019 року знизив ключову ставку у єврозоні з 4,5% до 4,25% річних. Тоді це пом'якшення стало першим подібним кроком у грошово-кредитній політиці з початку енергетичної кризи, спричиненої війною рф проти України.