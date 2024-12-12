росія уклала з Індією найбільшу нафтову угоду — Reuters

Російська державна нафтова компанія «Роснефть» погодилася постачати майже 500 000 барелів на день нафти індійському приватному нафтопереробнику Reliance. Це найбільша енергетична угода між двома країнами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, знайомі з угодою.

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Деталі

Зазначається, що 10-річна угода становить 0,5% світових поставок нафти і оцінюється приблизно в $13 млрд на рік за поточними ринковими цінами.

Згідно з угодою, «Роснефть» буде доставляти 20−21 вантаж розміром Aframax (від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів російської сирої нафти і три вантажі близько 100 000 тонн мазуту кожен місяць.

Поставки будуть доставлятися на найбільший у світі нафтопереробний комплекс Reliance, який знаходиться у Джамнагарі в західному штаті Гуджарат.

Два джерела повідомили, що Reliance і «Роснефть» щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

Російська нафта становить більше третини імпорту енергоресурсів Індії. Індія стала найбільшим імпортером російської нафти після того, як Європейський Союз, який раніше був найбільшим покупцем, запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році.

Індія не має санкцій щодо російської нафти, тому місцеві нафтопереробники заробили на дешевшій нафті. Через санкції російська нафта сала дешевшою за конкурентні марки щонайменше на $3−4 за барель.