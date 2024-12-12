В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 грудня 2024, 16:51

В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу

До 1 кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Про це під час «GET Business Festival 2024» повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

До 1 кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес — завдяки запровадженню відповідного страхового поліса.

Шуляк наголосила — Україна вже почала отримувати перші транші коштів, які ЄС нагадає Україні в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.

В обмін на ці кошти уряд має провести ряд структурних реформ, які по суті є євроінтеграційними кроками для України. Загалом йдеться про 150 індикаторів, виконання кожного з яких приносить державі 450 млн євро.

Одним важливих модулів Ukraine Facility є покращення бізнес-середовища в Україні, одним з проблемних моментів якого неефективне регуляторне середовище, яке заважає повноцінній роботі бізнесу. Відтак, його спрощення — обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти по програмі Ukraine Facility.

Недосконале регуляторне поле, яке заважає бізнесу працювати — це більше ніж 100 регуляторних механізмів на кшталт ліцензій, дозволів, погоджувальних документів тощо.

Відтак, щоб спростити субʼєктам підприємництва процес їх отримання, Україна до 1 кварталу 2026 року зобовʼязана створити відповідну цифрову платформу, яка буде регулювати і формувати всю інформацію стосовно необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, якими на сьогодні користується бізнес. Ще один надважливий крок щодо спрощення — скорочення перевірок бізнесу.

«Кожен бізнес знає, які сім кіл пекла потрібно пройти, щоб отримати право працювати. Ці перевірки різні — починаючи від державної служби України з питань праці, закінчуючи ДСНС. Вони можуть відбуватися безперервно, що по факту заважає бізнесу працювати і, відповідно, не сприяє надходженню коштів у бюджет у вигляді податків.

Європейська практика щодо цього — уніфікований, спрощений процес. Тим же шляхом підемо і ми — кількість перевірок і їх тривалість буде суттєво скорочена завдяки спеціальному страховому полісу. Його наявність означатиме, що до вас з перевіркою ніхто не прийде, оскільки у вас всі ризики застраховані", — повідомила Шуляк.

Вона додала, що реалізацією цих проєктів займатиметься Міністерство цифрової трансформації і з цим завданням відомство точно справиться.

Нагадаємо

До 2027 року в Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 млрд євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility.

Фонд буде фінансуватися за участі міжнародних та європейських фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zevs1
zevs1
12 грудня 2024, 16:58
#
Ну да ,и потом кто-то придумает очередной меморандум по ощиппыванию.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 36 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами