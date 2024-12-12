В Україні запустять нову електронну систему для бізнесу

До 1 кварталу 2026 року в Україні створять єдину електронну систему, яка автоматично формуватиме і регулюватиме всю інформацію щодо дозволів, ліцензій, необхідних погоджень, якими зобовʼязаний користуватися будь-який бізнес в Україні. Про це під час «GET Business Festival 2024» повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

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Крім цього, планується скоротити кількість перевірок, які зобовʼязаний проходити бізнес — завдяки запровадженню відповідного страхового поліса.

Шуляк наголосила — Україна вже почала отримувати перші транші коштів, які ЄС нагадає Україні в рамках програми Ukraine Facility. Йдеться фінансування у розмірі 50 млрд євро, які надходитимуть в Україну до 2027 року.

В обмін на ці кошти уряд має провести ряд структурних реформ, які по суті є євроінтеграційними кроками для України. Загалом йдеться про 150 індикаторів, виконання кожного з яких приносить державі 450 млн євро.

Одним важливих модулів Ukraine Facility є покращення бізнес-середовища в Україні, одним з проблемних моментів якого неефективне регуляторне середовище, яке заважає повноцінній роботі бізнесу. Відтак, його спрощення — обовʼязкова умова, без якої Україна не зможе надалі отримувати кошти по програмі Ukraine Facility.

Недосконале регуляторне поле, яке заважає бізнесу працювати — це більше ніж 100 регуляторних механізмів на кшталт ліцензій, дозволів, погоджувальних документів тощо.

Відтак, щоб спростити субʼєктам підприємництва процес їх отримання, Україна до 1 кварталу 2026 року зобовʼязана створити відповідну цифрову платформу, яка буде регулювати і формувати всю інформацію стосовно необхідних дозволів, ліцензій, погоджень тощо, якими на сьогодні користується бізнес. Ще один надважливий крок щодо спрощення — скорочення перевірок бізнесу.

«Кожен бізнес знає, які сім кіл пекла потрібно пройти, щоб отримати право працювати. Ці перевірки різні — починаючи від державної служби України з питань праці, закінчуючи ДСНС. Вони можуть відбуватися безперервно, що по факту заважає бізнесу працювати і, відповідно, не сприяє надходженню коштів у бюджет у вигляді податків.

Європейська практика щодо цього — уніфікований, спрощений процес. Тим же шляхом підемо і ми — кількість перевірок і їх тривалість буде суттєво скорочена завдяки спеціальному страховому полісу. Його наявність означатиме, що до вас з перевіркою ніхто не прийде, оскільки у вас всі ризики застраховані", — повідомила Шуляк.

Вона додала, що реалізацією цих проєктів займатиметься Міністерство цифрової трансформації і з цим завданням відомство точно справиться.

Нагадаємо

До 2027 року в Україні планують створити інвестиційний фонд на 16 млрд євро для підтримки громад і бізнесу, що зазнали збитків через війну. Фонд буде наповнюватися коштами міжнародних фінансових інституцій і стане частиною програми Ukraine Facility.

Фонд буде фінансуватися за участі міжнародних та європейських фінансових інституцій, таких як Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Банк розвитку Ради Європи та Світовий банк.