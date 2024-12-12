Українські облігації зростають на тлі можливого припинення війни

Українські суверенні облігації, які не передбачають виплат до 2027 року, стають все більш популярними серед інвесторів на тлі очікувань переговорів про припинення бойових дій після інавгурації Дональда Трампа. Про це повідомляє Bloomberg.

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У ралі облігацій виділяється один тип цінних паперів. Одна з суверенних облігацій із терміном погашення у 2035 році торгується приблизно за 59 центів за долар, що на 10 центів вище, ніж до перемоги Трампа на президентських виборах у США.

Інші облігації, термін погашення яких настає в тому ж році, але виплата відсотків починається раніше, мають відносно нижчу ціну — 54 центи.

Ці облігації так званої «серії В» мають додаткову умову, яка передбачає вищі виплати у випадку, якщо економіка України відновлюватиметься швидше, ніж прогнозує Міжнародний валютний фонд.

Ті інвестори, які очікують остаточного припинення бойових дій, вважають, що це призведе до підйому економіки України.

«Міжнародна дипломатична діяльність уже почалася, хоча початок переговорів між росією та Україною все одно зіткнеться з величезними перешкодами через розбіжності між двома сторонами з низки питань, включаючи територіальні вимоги та прагнення Києва вступити в НАТО», — йдеться у повідомленні.

Україна та її союзники сумніваються, що російський диктатор володимир путін хоче припинити бойові дії, оскільки його армія поступово захоплює нові території, а Трамп не продемонстрував жодного плану, як змусити припинити вогонь.

Великі банки рекомендують купувати українські облігації

Кілька великих фінансових установ рекомендують купувати українські облігації.

Bank of America рекомендував купувати ці облігації з 7 листопада, розповів кредитний стратег Мервейл Пая, оскільки вони пропонують «найкращу винагороду за ризик за всією кривою».

Своєю чергою Morgan Stanley залишив нейтральними оцінки щодо України в цілому, хоча цей банк також бачить «більший потенціал» в «облігаціях B», термін погашення яких припадає на 2035 і 2036 роки.

«Ключовою рушійною силою зараз є будь-які можливості для припинення вогню, які поклали б край конфлікту», — додається у звіті Morgan Stanley.

Одними з найбільших власників облігацій України цього випуску є інвестфонди Blackrock Inc, Royal Bank of Canada і Allianz SE.

Відповідно до даних, зібраних Bloomberg, зростання цін на «облігації B» із терміном погашення у 2035 і 2036 роках принесло понад 40% прибутку з моменту початку торгів облігаціями на початку вересня після реструктуризації боргу на $20 млрд.