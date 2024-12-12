Імміграція до США за каденції Байдена досягла історичного максимуму — The New York Times

Сплеск імміграції за останні кілька років був найбільшим в історії США, перевершивши великий імміграційний бум кінця 1800-х і початку 1900-х років. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на урядові дані.

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За даними Бюджетного управління Конгресу, щорічна чиста міграція (кількість людей, які приїжджають до країни мінус кількість виїжджаючих) становила в середньому 2,4 млн людей з 2021 по 2023 рік. Загальна чиста міграція під час адміністрації Байдена, ймовірно, перевищить 8 млн осіб.

Цифри в аналізі Times включають як легальну, так і нелегальну імміграцію. Згідно зі звітом Goldman Sachs на основі урядових даних, близько 60% іммігрантів, які в'їхали в країну з 2021 року, зробили це без законного дозволу.

Сукупне зростання легальної та нелегальної імміграції призвело до того, що частка населення США, народженого в іншій країні, досягла нового максимуму — 15,2% у 2023 році, порівняно з 13,6% у 2020 році. Попередній максимум становив 14,8% у 1890 році.

Причини

Згідно з аналізом видання, декілька факторів спричинили сплеск іміграції, починаючи з м'якої імміграційної політики Байдена протягом перших трьох років перебування на посаді президента США.

Також на це вплинули кризи у Венесуелі та Гаїті, розв'язана росією війна проти України, через які громадяни цих країн почали активніше виїжджати до США, а також розвиток мереж контрабандистів, які допомагають охочим дістатися американського кордону.

За даними на 2023 рік, у США проживає приблизно 335 млн осіб.

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Що буде далі

Під час президентської кампанії Дональд Трамп обіцяв провести масові депортації, і багато американців підтримують цю політику. В опитуванні New York Times/Siena College, проведеному в жовтні, 57% виборців сказали, що підтримують депортацію іммігрантів, які проживають у країні нелегально.

Але пошук, затримання та депортації мільйонів людей буде не простою. Суспільна підтримка цієї політики може знизитися, якщо вона стосуватиметься іммігрантів, які роками перебували в США та влаштувалися в країні.

Для порівняння: адміністрація Трампа депортувала близько 300 000 людей на рік, а адміністрація Обами депортувала майже 400 000 на рік.

Якою б не була кількість за другий термін Трампа, недавній сплеск імміграції, ймовірно, закінчився. Більш жорстка політика Байдена з літа призвели до різкого скорочення чистої міграції, і Трамп пообіцяв ще жорсткішу прикордонну політику після інавгурації.