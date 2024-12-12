Австрійська OMV розірвала контракт із «Газпромом», розрахований до 2040 року

Австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією «Газпром експорт» («дочка» «Газпрому») через «численні порушення», повідомляється в пресрелізі OMV.

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Деталі

Контракт OMV з «Газпром експортом» було укладено у 2006 році і мав діяти до 2040 року. Однак 16 листопада постачання газу з боку російської компанії було зупинено. OMV за день до цього повідомляла, що отримала повідомлення про повне припинення постачання.

У пресрелізі йдеться, що газові сховища OMV в Австрії заповнені приблизно на 85%, а портфель компанії охоплює кілька джерел постачання зі свого видобутку газу в Норвегії та Австрії, сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові обсяги ЗПГ.

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«OMV може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу», — повідомляється в релізі.

Нагадаємо

Раніше австрійська компанія повідомила, що виграла в арбітражному розгляді проти «Газпром експорту». Позов OMV подала у січні 2023 року через припинення постачання російського газу восени 2022 року.

За підсумками винесеного судом рішення австрійська компанія повідомила, що має намір стягнути з «Газпром експорту» збитки у розмірі 230 мільйонів євро, а також відсотки та судові витрати.