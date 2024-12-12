Акції Tesla досягли історичного максимуму

Акції компанії Tesla на торгах 11 грудня досягли історичного максимуму $415 за папір. З моменту виборів у США акції зросли вже на понад 60%, що значно збільшило капітал Ілона Маска — він найбільший акціонер із часткою 13%.

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Що відомо

Після перемоги на президентських виборах у США Дональда Трампа, якого Маск публічно підтримав і спонсорував його кампанію, аналітики стали називати Tesla одним із бенефіціарів ситуації, що склалася, переглядаючи та підвищуючи цільові ціни по акціях.

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У листопаді ЗМІ повідомили, що команда обраного президента Дональда Трампа планує створити федеральний орган для регулювання безпілотних автомобілів та зробити його головним пріоритетом для Міністерства транспорту США. Це буде величезною підтримкою для Tesla Маска, яка вже кілька років обіцяє випустити повністю безпілотні автомобілі, але досі не змогла цього зробити.