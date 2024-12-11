Американський автовиробник Tesla продав 21 900 електромобілів у Китаї за перший тиждень грудня, що стало найвищим показником тижневих продажів у четвертому кварталі 2024 року, згідно з даними Tesla China, які наводить агентство Reuters.
11 грудня 2024, 17:15
Тижневі продажі Tesla в Китаї досягли максимального рівня
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Попит на Tesla
У листопаді компанія реалізувала на ринку Піднебесної понад 73 000 авто, що стало рекордною місячною кількістю за цей рік.
Model Y від Tesla стала найпростішим легковим автомобілем у Китаї за останній рік з продажем у розмірі 556 000 одиниць.
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Джерело: Мінфін
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