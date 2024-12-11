Тижневі продажі Tesla в Китаї досягли максимального рівня

Американський автовиробник Tesla продав 21 900 електромобілів у Китаї за перший тиждень грудня, що стало найвищим показником тижневих продажів у четвертому кварталі 2024 року, згідно з даними Tesla China, які наводить агентство Reuters.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Попит на Tesla

У листопаді компанія реалізувала на ринку Піднебесної понад 73 000 авто, що стало рекордною місячною кількістю за цей рік.

Model Y від Tesla стала найпростішим легковим автомобілем у Китаї за останній рік з продажем у розмірі 556 000 одиниць.