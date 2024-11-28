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28 листопада 2024, 18:26

В Україні ціни на цибулю пішли вгору

Цього тижня українські виробники отримали можливість підвищити ціни на цибулю високої якості до 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 дол./кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили в EastFruit.

Цього тижня українські виробники отримали можливість підвищити ціни на цибулю високої якості до 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 дол./кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.
Фото: depositphotos

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Що кажуть аналітики

Аналітики зазначають, що зростання цін відзначається виключно у сегменті продукції високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася.

На сьогодні якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу в діапазоні 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 дол./кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нині ціни на цибулю в Україні вже перевищують торішні показники за аналогічний період у середньому на 16%. Але аналітики ринку вказують на дещо штучний характер здорожчання — це пов’язано з тим, що багато господарств просто відмовляються від продажу цибулі за нинішніми цінами.

Читайте: Ціни на продукти ставлять рекорди: чому виробники переписують цінники «із запасом»

На думку експертів, якщо ця тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну цього сезону може розпочатися раніше традиційних термінів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
Abramon
Abramon
28 листопада 2024, 18:31
#
Рієлтори і переуступщики, ваш вихід. Навіть цибуля дорожчає, а скворєшніки приунили в ціні, особливо те, яке не підпадає під «єоселю»
+
+9
asdf2024
asdf2024
28 листопада 2024, 18:35
#
В Румынии при Чеушеску такая же картина была.
+
0
bonv
bonv
28 листопада 2024, 18:39
#
Для цибулі як і для картоплі є своя пора закуплятись.
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