В Україні ціни на цибулю пішли вгору

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Що кажуть аналітики

Аналітики зазначають, що зростання цін відзначається виключно у сегменті продукції високої якості, коли пропозиція овочів середньої та низької якості помітно скоротилася.

На сьогодні якісну цибулю українські господарства пропонують до продажу в діапазоні 12−17 грн/кг (0,29 — 0,41 дол./кг), що в середньому на 35% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Нині ціни на цибулю в Україні вже перевищують торішні показники за аналогічний період у середньому на 16%. Але аналітики ринку вказують на дещо штучний характер здорожчання — це пов’язано з тим, що багато господарств просто відмовляються від продажу цибулі за нинішніми цінами.

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На думку експертів, якщо ця тенденція на ринку зміцниться, то імпорт цибулі в Україну цього сезону може розпочатися раніше традиційних термінів.