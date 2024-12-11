Uklon може вийти на ринок автобусних перевезень

Компанія Uklon розглядає запуск автобусних перевезень у своєму застосунку. Про це Forbes Ukraine розповів співзасновник компанії Сергій Смусь.

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«Ми аналізуємо для себе напрямок автобусних перевезень. Було б дуже цікаво туди зайти», — сказав він.

За його словами, вихід у цей напрямок Uklon розглядає для себе у форматі маркетплейсу для автобусних перевізників. «Їх ми зможемо обирати за рейтингами та відгуками людей», — каже співзасновник компанії.

«Почнемо з найпопулярніших маршрутів. Якщо вони будуть добре відпрацьовувати — нові напрямки можна буде додавати постійно», — додав Смусь.

Серед популярних закордонних напрямків співзасновник Uklon виділив Польщу. «З цього можна було б спробувати розпочати», — сказав він.

Нагадаємо

У жовтні 2023 року «Мінфін» писав, що Uklon планує запустити доставку їжі.