Uklon планує запустити доставку їжі

«KFC в Україні веде переговори з Uklon щодо майбутнього партнерства», — йдеться у відповіді пресслужби на запит Forbes.

Мережа розглядає Uklon як нового можливого агрегатора. Наразі Uklon проходить акредитацію у Yum! Brands — материнській компанії KFC.

Мережа KFC в Україні налічує 56 ресторанів, з них 27 — у Києві та області.

Читайте: Uklon долучився до податкового простору Дія.City

Запрошуємо на найбільшу конференцію стосовно інвестицій від «Мінфіну» — «Жити на відсотки».

Це унікальний шанс дізнатися про таємниці інвестицій від експертів: найактуальніші стратегії, практичні поради та можливість поповнити свій інвестиційний арсенал. Простими словами про важливе!

Приєднуйся до нас за цим посиланням!