Компанія Uklon, яка планує невдовзі запустити в Україні сервіс доставки їжі з ресторанів, веде переговори щодо партнерства з мережею ресторанів фастфуду KFC. Про це йдеться в матеріалі Forbes.
Uklon планує запустити доставку їжі
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Що відомо
«KFC в Україні веде переговори з Uklon щодо майбутнього партнерства», — йдеться у відповіді пресслужби на запит Forbes.
Мережа розглядає Uklon як нового можливого агрегатора. Наразі Uklon проходить акредитацію у Yum! Brands — материнській компанії KFC.
Мережа KFC в Україні налічує 56 ресторанів, з них 27 — у Києві та області.
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