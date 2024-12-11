Гетманцев назвав головну причину використання зарплатних схем

Головна причина зарплатних схем — ухилення роботодавців від оподаткування. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев .

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«Хтось хоче сплачувати до бюджету менше податків, а інші вимушені й самі так робити, щоб залишатися в ринку. У мене ще в «минулому житті» був кейс, коли велика компанія, яка після зниження ЄСВ вдвічі, пристала на пропозицію держави виводити зарплати з тіні, а через пів року повністю «білих» зарплат виявила, що конкуренти пропонують на 20% більше за рахунок ухилення від оподаткування.

І, як результат, знову була вимушена повернутися до зарплатних схем. Тому, на жаль, причини тінізації зарплат безпосередньо повʼязані з ухиленням від оподаткування, й тут не треба шукати якихось обʼєктивних причин", — зазначив Гемтанцев.

За його словами, рівень зарплат — це завжди ринок, співвідношення попиту й пропозиції. Тому десь роботодавці при виведенні зарплат «із тіні» беруть податок на себе, а десь — перекладають на працівника. Це залежить від того, наскільки потужний попит на спеціаліста, чи є він дефіцитним. Залежно від цього, і розподіляється податок.

Гетманцев зазначив, що цього року Податкова зібрала до загального фонду бюджету податків на 374 мільярди, або на 66,3% більше, ніж у 2021 році.

«Якщо ми порівняємо 11 місяців мирного 2021 року, коли економіка була більшою, ніж зараз, на 25%, і 2024 року, то побачимо, що цього року ми зібрали до загального фонду бюджету податків на 374 мільярди, або на 66,3% більше, ніж у 2021 році.

ПДВ зібрали плюс 102,4 млрд гривень, або на 73% більше, ніж у 2021 році.

У нас збільшилася податкова ефективність (співвідношення обсягу операцій до суми сплаченого податку) за ПДВ на 14%.

Якщо говорити по галузях, то, наприклад, горілка дала нам за 11 місяців 2024 року, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, плюс 1,8 млрд гривень, а податкова ефективність зросла до 6,74% із 5,6% у 2023 році, та 5,16% у 2021 році.

Якщо говорити про легальні витрати, які проходять через РРО, то за горілкою вони зросли на 25% із початку цього року. У нас точно не почали пити більше на 25%, тобто це показник детенізації сегменту.

За пальним маємо плюс у 2024 році, порівнюючи з попереднім роком, — 5,6 млрд гривень, або 33,4%. За ПДВ за цим товаром — плюс 4 млрд, або 61,6%.

Податкова ефективність зросла до 1,04% із 0,62% у 2021 році. Ми зупинили схемний податковий кредит у торгівців пальним на 5 млрд гривень.

Тютюнові вироби у 2023 році були «у тіні» на 22%, а зараз — на 14,6%. Це дало до бюджету додатково 5,2 млрд гривень. Безперечно, 14,6% «тіні» — це теж багато, але сам тренд — правильний.

Ну й наша гордість — гральний бізнес. За 11 місяців цього року маємо 16 млрд гривень сплати до бюджету. А, наприклад, у 2022 році було 731 млн, у 2023 — 10,4 млрд за весь рік.

Є галузі, де детінізація має просто шокуючі показники. Наприклад, легальні виторги через вендингові апарати зросли за неповний рік на 424% — тобто майже в 4,5 раза", зазначив він.

Тому, як уточнив Гетманцев, Податкова має досить непогані показники, які забезпечила фіскалізація, запровадження обовʼязкових РРО у жовтні минулого року.

«Тоді середньоденна кількість чеків зросла до 26 млн. Це плюс 12,1%. Виторги збільшилися на 34,1%. Зрозуміло, що економіка так не зростає, це саме детінізація. Цей процес є важливим, і він, як на мене, йде у правильному напрямку», — зазначив він.

Щодо боротьби із «зарплатними схемами» він зазначив: «Я не бачу жодного рішення, яке б забезпечило одномоменте зникнення зарплатних схем. Це процес, який уже триває, й лише посилюватиметься. Цьому сприяє також бронювання. Але сам процес — розтягнений у часі. Ми не зможемо за рік чи навіть два вийти на повністю „білі“ зарплати. Головне, щоб у розрахунку за кожною галуззю ми мали позитивний тренд», — підсумував він.