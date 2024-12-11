Гетманцев назвав головну причину використання зарплатних схем

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 грудня 2024, 17:46

Гетманцев назвав головну причину використання зарплатних схем

Головна причина зарплатних схем — ухилення роботодавців від оподаткування. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Головна причина зарплатних схем — ухилення роботодавців від оподаткування.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Хтось хоче сплачувати до бюджету менше податків, а інші вимушені й самі так робити, щоб залишатися в ринку. У мене ще в «минулому житті» був кейс, коли велика компанія, яка після зниження ЄСВ вдвічі, пристала на пропозицію держави виводити зарплати з тіні, а через пів року повністю «білих» зарплат виявила, що конкуренти пропонують на 20% більше за рахунок ухилення від оподаткування.

І, як результат, знову була вимушена повернутися до зарплатних схем. Тому, на жаль, причини тінізації зарплат безпосередньо повʼязані з ухиленням від оподаткування, й тут не треба шукати якихось обʼєктивних причин", — зазначив Гемтанцев.

За його словами, рівень зарплат — це завжди ринок, співвідношення попиту й пропозиції. Тому десь роботодавці при виведенні зарплат «із тіні» беруть податок на себе, а десь — перекладають на працівника. Це залежить від того, наскільки потужний попит на спеціаліста, чи є він дефіцитним. Залежно від цього, і розподіляється податок.

Гетманцев зазначив, що цього року Податкова зібрала до загального фонду бюджету податків на 374 мільярди, або на 66,3% більше, ніж у 2021 році.

«Якщо ми порівняємо 11 місяців мирного 2021 року, коли економіка була більшою, ніж зараз, на 25%, і 2024 року, то побачимо, що цього року ми зібрали до загального фонду бюджету податків на 374 мільярди, або на 66,3% більше, ніж у 2021 році.

ПДВ зібрали плюс 102,4 млрд гривень, або на 73% більше, ніж у 2021 році.

У нас збільшилася податкова ефективність (співвідношення обсягу операцій до суми сплаченого податку) за ПДВ на 14%.

Якщо говорити по галузях, то, наприклад, горілка дала нам за 11 місяців 2024 року, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, плюс 1,8 млрд гривень, а податкова ефективність зросла до 6,74% із 5,6% у 2023 році, та 5,16% у 2021 році.

Якщо говорити про легальні витрати, які проходять через РРО, то за горілкою вони зросли на 25% із початку цього року. У нас точно не почали пити більше на 25%, тобто це показник детенізації сегменту.

За пальним маємо плюс у 2024 році, порівнюючи з попереднім роком, — 5,6 млрд гривень, або 33,4%. За ПДВ за цим товаром — плюс 4 млрд, або 61,6%.

Податкова ефективність зросла до 1,04% із 0,62% у 2021 році. Ми зупинили схемний податковий кредит у торгівців пальним на 5 млрд гривень.

Тютюнові вироби у 2023 році були «у тіні» на 22%, а зараз — на 14,6%. Це дало до бюджету додатково 5,2 млрд гривень. Безперечно, 14,6% «тіні» — це теж багато, але сам тренд — правильний.

Ну й наша гордість — гральний бізнес. За 11 місяців цього року маємо 16 млрд гривень сплати до бюджету. А, наприклад, у 2022 році було 731 млн, у 2023 — 10,4 млрд за весь рік.

Є галузі, де детінізація має просто шокуючі показники. Наприклад, легальні виторги через вендингові апарати зросли за неповний рік на 424% — тобто майже в 4,5 раза", зазначив він.

Тому, як уточнив Гетманцев, Податкова має досить непогані показники, які забезпечила фіскалізація, запровадження обовʼязкових РРО у жовтні минулого року.

«Тоді середньоденна кількість чеків зросла до 26 млн. Це плюс 12,1%. Виторги збільшилися на 34,1%. Зрозуміло, що економіка так не зростає, це саме детінізація. Цей процес є важливим, і він, як на мене, йде у правильному напрямку», — зазначив він.

Щодо боротьби із «зарплатними схемами» він зазначив: «Я не бачу жодного рішення, яке б забезпечило одномоменте зникнення зарплатних схем. Це процес, який уже триває, й лише посилюватиметься. Цьому сприяє також бронювання. Але сам процес — розтягнений у часі. Ми не зможемо за рік чи навіть два вийти на повністю „білі“ зарплати. Головне, щоб у розрахунку за кожною галуззю ми мали позитивний тренд», — підсумував він.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає nitrolog и 25 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами