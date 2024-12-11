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11 грудня 2024, 13:42

«Плюс» 2,5 млрд грн до бюджету за рахунок детінізації зарплат: Гетманцев розповів, які методи використовує податкова

Минулого року плюс 2,5 млрд гривень Податкова зібрала за рахунок саме підвищення заробітних плат після спілкування податкової з підприємцями та пояснення негативних наслідків тіньових виплат. Про це в інтерв'ю «Мінфіну» розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Минулого року плюс 2,5 млрд гривень Податкова зібрала за рахунок саме підвищення заробітних плат після спілкування податкової з підприємцями та пояснення негативних наслідків тіньових виплат.

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«Ми робимо статистику щодо порівняння зарплат на підприємствах із середнім показником у галузі, й податкова проводить системну й послідовну роботу, переконуючи платників податків підвищувати їхні зарплати до середньогалузевих», — зазначив Гетманцев.

До речі, як розповів голова Податкового комітету, Клуб білого бізнесу має одним із показників рівень зарплат — середня зарплата підприємства має бути вищою, ніж середня у галузі.

«У багатьох сферах ми бачимо приріст зарплат, особливо в тих, де їх рівень не сильно перевищує мінімальну. Це значною мірою відбувається за рахунок роботи фіскалів і бронювання», — розповів Гетманцев.

Голова Податкового комітету розраховує також на активнішу позицію у цьому питанні самих найманих працівників. Ситуація на ринку праці, зокрема, величезний дефіцит кадрів практично в усіх сферах, дає їм додаткові можливості у переговорах із роботодавцем щодо умов працевлаштування та виплати зарплати «у білу».

«Кожен найманий працівників повинен пам’ятати, що йдеться не тільки про його доходи сьогодні, але й про набуття необхідного стажу та рівень майбутньої пенсії. Звісно, ці міркування будуть більш слушними у випадку запровадження другого рівня пенсійної системи — загальнообов’язкового накопичувального пенсійного страхування», — зазначив він.

Відповідаючи на запитання щодо вигідності для працівників «зарплат в конвертах» Гетманцев зазначив: «Я вважаю, що це маніпуляція з боку роботодавців. Припустимо, працівникам „тіньова“ зарплата може бути вигідна через війну. Тоді питання — а чому це було вигідно 10 років тому? Бо „в тіні“ перебувають ті, хто й до цього там були».

Повну версію інтерв'ю з Данилом Гетманцевим читайте тут.

Джерело: Мінфін
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