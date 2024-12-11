Мільярдер Рей Даліо рекомендує тримати золото й біткоїн

Інвестор-мільярдер Рей Даліо, який раніше критикував біткоїн, змінив свою позицію й радить вкладати кошти у першу криптовалюту й золото на тлі збільшення державного боргу у світі. Про це пише South China Morning Post.

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Що сказав інвестор

Даліо назвав ці два активи «твердими грошима», які зможуть зберегти інвестиції.

«Я хочу триматися подалі від боргових активів, таких як облігації й мати трохи твердих грошей, таких як золото та біткоїни», — сказав засновник найбільшого у світі хедж-фонду Bridgewater Associates.

Даліо зазначив, що державний борг найбільших економік світу зріс до безпрецедентного рівня, що призведе до значного падіння традиційної валюти.

Раніше Даліо критикував біткоїн

Варто підкреслити, що ще у 2023 році Даліо казав, що йому не подобається біткоїн й називав його не ефективним. Хоча Даліо володіє першою криптовалютою з 2021 року.

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