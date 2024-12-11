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11 грудня 2024, 10:50

МХП планує купити одного з найбільших виробників курятини в Іспанії

МХП зробили пропозицію щодо придбання UVESA Group (ʼUVESAʼ) — лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини, йдеться у повідомленні компанії на біржі, пише forbes.

МХП зробили пропозицію щодо придбання UVESA Group (ʼUVESAʼ) — лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини, йдеться у повідомленні компанії на біржі, пише forbes.► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомо11 грудня 2024 року міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП подала зобов’язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group (ʼUVESAʼ) — лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

11 грудня 2024 року міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій МХП подала зобов’язуючу пропозицію щодо придбання UVESA Group (ʼUVESAʼ) — лідера на ринку іспанської харчової промисловості у сфері виробництва мʼяса птиці та свинини.

Угода є відкритою тендерною пропозицією, адресованою всім поточним акціонерам UVESA, що залежить від виконання певних умов, включаючи, але не обмежуючись, досягненням мінімального порогу прийняття в 50,01%. UVESA має понад 1500 акціонерів.

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Це наступний крок МХП у розвитку на міжнародних ринках. Компанія зміцнює позицію важливого гравця на глобальному харчовому ринку та європейському ринку зокрема.

Розширення міжнародної присутності відповідає стратегії трансформації МХП у міжнародну кулінарну компанію з діяльністю на ключових регіональних ринках світу.

Нагадаємо

МХП трансформується із сировинної компанії в кулінарну з 2019 року. Кулінарна модель передбачає, що виробництво курятини, яка приносить МХП 60% виторгу, стане лише частиною бізнес‑ланцюжка. Кінцевий продукт — це їжа, готова або напівфабрикати.

Компанія володіє 16-ма кулінарними брендами, має 1500 торгових точок та 180 закладів «Döner Маркет»: франчайзингових та власних. На черзі — співпраця з ресторанами.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 грудня 2024, 11:05
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Оце так рівень збитковості при торгівлі яйцями, що грошей вистачає
навіть на купівлю великих европейських виробників курятини…
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mantis05
mantis05
11 грудня 2024, 11:29
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Можно еще погуглить, как там один владелец МХП, ручки заламывал, просил дотаций, а ему их взяли, и дали. А он купил на них курзаводик во Франции, и немного виноградников. А говорят, с/х в Украине- не выгодное дело)
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