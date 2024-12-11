У президентському палаці екс-президента втікача Сирії Башара Асада є кімната, повністю заповнена подарунками, повідомили кореспонденти New York Times.
У президентському палаці Башара Асада знайшли золотий замок та півметрового верблюда
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Що відомо
Журналісти помітили меморіальні дошки, також бюсти поваленого президента та деяких світових лідерів. У тій же кімнаті стояли статуя верблюда трохи більше півметра заввишки, на якому було сідло, прикрашене дорогоцінним камінням, скульптура замку з Саудівської Аравії у великому зеленому футлярі та фотографія королеви Великобританії Єлизавети II з її чоловіком, принцом Пилипом, датована.
Нагадаємо
8 грудня сирійські повстанці увійшли до Дамаску і оголосили про повалення режиму Башара Асада.
ЗМІ писали, що політик уже перебуває на території Росії. Повідомляється, що він міг вивезти туди близько 135 мільярдів доларів.
Золоте преспап'є у вигляді батона в натуральну величину і вагою 2 кілограми, а також інші вироби з золота виявили в резиденції «Межигір'я» 23 лютого, відразу після втечі Януковича.
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