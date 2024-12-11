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11 грудня 2024, 11:36

У президентському палаці Башара Асада знайшли золотий замок та півметрового верблюда

У президентському палаці екс-президента втікача Сирії Башара Асада є кімната, повністю заповнена подарунками, повідомили кореспонденти New York Times.

У президентському палаці екс-президента Сирії Башара Асада знаходиться кімната, яка повністю заповнена подарунками, повідомили кореспонденти New York Times (NYT).

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Що відомо

Журналісти помітили меморіальні дошки, також бюсти поваленого президента та деяких світових лідерів. У тій же кімнаті стояли статуя верблюда трохи більше півметра заввишки, на якому було сідло, прикрашене дорогоцінним камінням, скульптура замку з Саудівської Аравії у великому зеленому футлярі та фотографія королеви Великобританії Єлизавети II з її чоловіком, принцом Пилипом, датована.

Нагадаємо

8 грудня сирійські повстанці увійшли до Дамаску і оголосили про повалення режиму Башара Асада.

ЗМІ писали, що політик уже перебуває на території Росії. Повідомляється, що він міг вивезти туди близько 135 мільярдів доларів.

Золоте преспап'є у вигляді батона в натуральну величину і вагою 2 кілограми, а також інші вироби з золота виявили в резиденції «Межигір'я» 23 лютого, відразу після втечі Януковича.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Tido oss
Tido oss
11 грудня 2024, 12:17
#
К чему ета новость ?? вау у соседа есть ауди, а у меня жигули
+
0
EvilReptiloid
EvilReptiloid
11 грудня 2024, 12:47
#
Без золотого унітазу жоден диктатор не може вважатися канонічним.
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