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29 листопада 2024, 12:48

Укрпошта презентувала нову марку «Лист Святому Миколаю» (фото)

Укрпошта презентувала свою нову марку «Лист Святому Миколаю», а також анонсувала відкриття по всій Україні Різдвяних резиденцій, де можна буде написати й надіслати листа Святому Миколаю. Про це повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта презентувала свою нову марку «Лист Святому Миколаю», а також анонсувала відкриття по всій Україні Різдвяних резиденцій, де можна буде написати й надіслати листа Святому Миколаю.
Фото: Укрпошта

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На марці зображено хлопчика, який пише листа зі своїми бажаннями.

Ідеєю для створення даного поштового випуску став справжній лист українського хлопчика Ігоря до Святого Миколая, який в оригінальному вигляді відтворено на конверті.

Пропонований поштовий набір включає: аркуш «Лист Святому Миколаю», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

  • Художник — Кость Лавро
  • Дата випуску (рік) — 2024
  • Кількість марок в аркуші — 3

Де придбати

Передзамовити новинку можна на Поштовому маркеті, а 6 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість поштового набору «Лист Святому Миколаю» становить 128 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
29 листопада 2024, 14:25
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Святий Миколай! Прибери кудись цих зелених реформаторів! Будь ласочка!
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