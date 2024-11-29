Укрпошта презентувала нову марку «Лист Святому Миколаю» (фото)

Укрпошта презентувала свою нову марку «Лист Святому Миколаю», а також анонсувала відкриття по всій Україні Різдвяних резиденцій, де можна буде написати й надіслати листа Святому Миколаю. Про це повідомив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

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На марці зображено хлопчика, який пише листа зі своїми бажаннями.

Ідеєю для створення даного поштового випуску став справжній лист українського хлопчика Ігоря до Святого Миколая, який в оригінальному вигляді відтворено на конверті.

Пропонований поштовий набір включає: аркуш «Лист Святому Миколаю», конверт «Перший день» та картку.

Характеристики

Художник — Кость Лавро

Дата випуску (рік) — 2024

Кількість марок в аркуші — 3

Де придбати

Передзамовити новинку можна на Поштовому маркеті, а 6 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях. Вартість поштового набору «Лист Святому Миколаю» становить 128 грн.