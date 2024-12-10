23% українців планують використовувати ШІ під час різдвяно-новорічних покупок

Близько 53% українців святкуватимуть Різдво лише 25 грудня, 13% — лише 7 січня, інші опитані — в обидві дати, йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine. Про це пише Forbes.

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Що відомо

65% опитаних розпочнуть різдвяний і новорічний шопінг у період з 1 до 24 грудня. Минулого року цей показник був на відмітці 59%.

Згідно із дослідженням, 45% опитаних витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж Різдва, 35% — приблизно однаковий бюджет на обидва свята.

Для 57% українців середній святковий чек складе від 1000 грн до 5000 грн. 69% респондентів не планують залучати кредитні кошти.

ШІ у поміч

Готовність використовувати штучний інтелект під час святкового шопінгу для пошуку ідей щодо подарунків, знижок виявили 23% респондентів. Цей показник знижується зі збільшенням віку: від 41% у зумерів до 13% серед людей покоління бебі-бумерів.

Українські споживачі готові чекати на доставку товару з-за кордону, якщо його вартість на іноземному сайті дешевша на 20%. Крім того, 50% покупців під час святкового шопінгу покладуть додаткові товари в онлайн-кошик, щоб отримати безкоштовну доставку.

Найпопулярніші категорії товарів — продукти харчування, іграшки для дітей, одяг і взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.