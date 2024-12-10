Ринкова капіталізація криптовалют зросла на 39,9% за місяць, досягнувши рекордного рівня — звіт

Загальна ринкова капіталізація криптовалют зросла на 39,9% за місяць, досягнувши рекордного рівня $3.47 трлн — найвищого показника з листопада 2021 року. Про це йдеться у звіті Binance Research.

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Причина зростання

Цей ріст був зумовлений значним інституційним інтересом, включаючи рекордні притоки в спотові ETF на біткоїн, а також сприятливими макроекономічними умовами, такими як зниження облікової ставки Федеральною резервною системою США.

Індекс Altcoin Season від CoinMarketCap піднявся з 27 до 70, що свідчить про відновлення інтересу до альткоїнів. Загальна капіталізація альткоїнів зросла з $1 трлн до $1.47 трлн, хоча офіційна «альтсезонна» позначка ще не досягнута.

А Ethereum вперше з червня 2022 року обігнав Tron за обсягом USDT у мережі, збільшивши свій обсяг на 31.4% до $61.8 млрд. Це підкріплено зростанням популярності рішень Layer 2 та збільшенням ончейн-активності у сприятливих ринкових умовах.

ХRP (+362.3%): XRP став безперечним лідером місяця завдяки відставці голови SEC Гері Генслера, що створило позитивні очікування регуляторних змін. Окрім того, WisdomTree анонсувала запуск ETP на основі XRP, що ще більше посилило довіру інвесторів.

ADA (+216.0%): ADA досягла значного зростання завдяки Glacier Airdrop та партнерству з BitcoinOS, а також проєкту Midnight, який використовує технологію zero-knowledge proofs.

DOGE (+160.4%): DOGE зріс на хвилі новин про ініціативу «Department of Government Efficiency» (D.O.G.E) Ілона Маска, яка викликала масовий інтерес до токена.

SHIB (+70.7%): SHIB здобув популярність завдяки оптимізму навколо регуляторних змін і зростанню популярності мемкоїнів.

ETH (+45.1%): Зростання притоків у Layer 2 рішення та використання Ethereum у DeFi підвищили довіру до етеру.

BTC (+36.9%): Біткоїн досяг нового історичного максимуму в $100 тис., залучивши понад $6.5 млрд інституційних інвестицій за місяць.

TON (+33.3%): Зростання оптимізму щодо регуляторних змін підтримало токен TON.

TRX (+24.7%): TRX отримав підтримку завдяки зростанню DeFi-активності.

BNB (+10.8%): Успіх BNB Greenfield, а також партнерство з Limewire посилили довіру до токена.

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Тренди та висновки листопада

Solana випередила Ethereum за щоденними комісіями, досягнувши піку у $14 млн 21 листопада. Значна частина цього зростання пов’язана з активністю на децентралізованих біржах (DEX), обсяг торгів на яких перевищив $120 млрд за місяць.

Відновлення домінування Ethereum над Tron демонструє зростаючу довіру до інфраструктури Ethereum серед інституційних користувачів.

Мемкоїни продовжують набирати популярність, представляючи 12% ринкової капіталізації серед топ-50 альткоїнів.