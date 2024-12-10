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10 грудня 2024, 11:54

В Банку Англії вважають, що небанки — це головний ризик для фінансової стабільності

Небанківські фінансові установи, такі як пенсійні фонди, страхові компанії, хедж-фонди та фонди грошового ринку, можуть становити ризики для фінансової стабільності, заявили у Банку Англії (BoE), передає FinTech Insider.

Небанківські фінансові установи, такі як пенсійні фонди, страхові компанії, хедж-фонди та фонди грошового ринку, можуть становити ризики для фінансової стабільності, заявили у Банку Англії (BoE), передає FinTech Insider.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоЗа словами заступника голови Банку з питань ринків та банківської діяльності Дейва Рамсдена, роль небанківських установ у фінансовій системі зростає.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

За словами заступника голови Банку з питань ринків та банківської діяльності Дейва Рамсдена, роль небанківських установ у фінансовій системі зростає.

У своїй промові на Офіційному форумі грошово-кредитних і фінансових установ у Лондоні Рамсден сказав, що на небанківські фінансові установи припадає близько половини загальних активів у фінансових системах як Великої Британії, так і всього світу.

«Цей зсув має потенційні переваги завдяки розширенню спектра каналів посередництва, зменшенню концентрації та покращенню розподілу ризиків, але ми також помітили, як небанківські установи можуть створювати нові форми ризиків ліквідності для фінансової стабільності в контексті епохи після глобальної фінансової кризи», — сказав Рамсден.

Деталі

Заступник голови Банку Англії також зазначив, що відсутність фінансової нестабільності, яка спостерігається у 2024 році, не означає, що тривалої стабільності досягнуто. «Порівняно спокійні ринкові умови цього року можуть призвести до більшої схильності до ризику в майбутньому», — сказав Рамсден.

Нагадаємо — у вересні Банк Англії закликав фірми, що надають фінансові послуги, приєднатися до консорціуму зі штучного інтелекту. Об'єднання контролюватиме використання ШІ у сфері фінансових послуг Великої Британії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
10 грудня 2024, 13:10
#
Що таке небанки?

Мова про індійські ресторани, мусульманські школи чи що саме?
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