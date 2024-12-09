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9 грудня 2024, 16:45

Працівники Volkswagen посилюють страйк

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів. Про це пише Reuters.

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів.

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Що відомо

Останній раунд переговорів, які розпочалися у вересні, відбувається в той час, коли найбільший європейський автовиробник шукає шляхи радикального скорочення витрат у Німеччині, щоб краще конкурувати з дешевшими азійськими конкурентами, які вийшли на його внутрішній ринок.

Криза VW вразила найбільшу економіку Європи в часи невизначеності та внутрішньополітичних потрясінь, а також ширших потрясінь серед автовиробників регіону. Канцлер Олаф Шольц, який відстає в опитуваннях напередодні дострокових виборів, застеріг VW від закриття заводів на вихідних.

Деталі

Переговори розпочнуться приблизно о 12:30 за німецьким часом, а робітники проведуть 4-годинний страйк на дев'яти німецьких заводах VW — другий за тиждень і вдвічі триваліший за 2-годинний страйк, який відбувся першого разу.

Робітники, які відкидають будь-які скорочення заробітної плати або закриття заводів, можуть посилити тиск, зрештою влаштувавши 24-годинні і навіть безстрокові страйки.

Volkswagen наполягає на необхідності скорочення потужностей і зарплат, оскільки попит на автомобілі в Європі впав, а витрати в Німеччині унеможливлюють конкуренцію з новими конкурентами.

Джерело: Мінфін
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