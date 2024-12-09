Працівники Volkswagen посилюють страйк

Робітники Volkswagen посилили тиск на керівництво компанії новими страйками на німецьких заводах, оскільки мав розпочатися четвертий раунд переговорів у все більш запеклому протистоянні через скорочення заробітної плати та закриття заводів. Про це пише Reuters.

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Що відомо

Останній раунд переговорів, які розпочалися у вересні, відбувається в той час, коли найбільший європейський автовиробник шукає шляхи радикального скорочення витрат у Німеччині, щоб краще конкурувати з дешевшими азійськими конкурентами, які вийшли на його внутрішній ринок.

Криза VW вразила найбільшу економіку Європи в часи невизначеності та внутрішньополітичних потрясінь, а також ширших потрясінь серед автовиробників регіону. Канцлер Олаф Шольц, який відстає в опитуваннях напередодні дострокових виборів, застеріг VW від закриття заводів на вихідних.

Деталі

Переговори розпочнуться приблизно о 12:30 за німецьким часом, а робітники проведуть 4-годинний страйк на дев'яти німецьких заводах VW — другий за тиждень і вдвічі триваліший за 2-годинний страйк, який відбувся першого разу.

Робітники, які відкидають будь-які скорочення заробітної плати або закриття заводів, можуть посилити тиск, зрештою влаштувавши 24-годинні і навіть безстрокові страйки.

Volkswagen наполягає на необхідності скорочення потужностей і зарплат, оскільки попит на автомобілі в Європі впав, а витрати в Німеччині унеможливлюють конкуренцію з новими конкурентами.