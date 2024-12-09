Дефляція у Китаї триває 26 місяців поспіль

Споживча інфляція в Китаї несподівано сповільнилася у листопаді, тоді як дефляція у виробництві ослабла, що створює змішану картину впливу недавніх стимулів на економіку, пише Bloomberg.

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Що з цінами у Китаї

Індекс споживчих цін зріс на 0,2% порівняно з минулим роком, що нижче за прогноз і є найнижчим показником з червня, тоді як базова інфляція трохи підвищилася.

Дефляція у виробничому секторі тривала 26 місяць поспіль — ціни виробників знизилися на 2,5% у річному вираженні після падіння на 2,9% місяцем раніше.

У сукупності офіційні дані, опубліковані в понеділок, показали, що вжиті Пекіном заходи стабілізували настрої, але поки що не змогли переламати дефляційну тенденцію.

«Слабка інфляція може посилити заклики до додаткових політичних стимулів у грудні», — сказав Карлос Касановас, старший економіст Азії в Union Bancaire Privée.

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Багато хто очікує, що на засіданнях цього тижня буде оголошено про посилення стимулювання для досягнення цільового показника зростання, аналогічного показника цього року — «близько 5%», після того, як наприкінці вересня Пекін запровадив великий пакет заходів для підтримки цієї мети.

Тарифи США, що насуваються, після обрання Дональда Трампа означають, що Китаю необхідно підготуватися і протистояти будь-якому шоку для експорту, який був ключовою опорою зростання після пандемії.

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