Акції будівельних компаній Туреччини зростають на тлі очікування відновлення Сирії

Акції турецьких будівельних компаній зросли на очікуваннях, що вони отримають ключову роль у відновленні Сирії після падіння режиму Башара Асада. Про це пише агентство Bloomberg.

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Серед лідерів зростання:

Oyak Cimento, що належить Пенсійному фонду турецької армії, подорожчала на 9,9%, досягнувши 20,92 ліри на початку торгів у Стамбулі.

Cimsa, виробник цементу, контрольований конгломератом Sabanci Holding, зріс на 9,2%.

Виробник сталі Isdemir і цементна компанія Limak Dogu Anadolu Cimento зросли на 10%.

Виступаючи перед групою послів у Анкарі, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Туреччина продовжить працювати над тим, щоб забезпечити «безпечне та добровільне повернення сирійців і відновлення країни».

Згідно з дослідженням Світового банку, опублікованим наприкінці 2022 року, масштаби збитків, завданих сирійським містам і промисловості з початку громадянської війни у 2011 році, оцінюються у $11,4 мільярда. Понад дві третини цієї суми припадає на фізичну інфраструктуру.