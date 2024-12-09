У першому кварталі 2025 року кількість виданих кредитів для малого та середнього бізнесу за банківськими та державними програмами може вирівнятися. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.
Що очікувати бізнесу від державних програм у 2025 році — прогноз банкіра
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що каже банкір
За словами банкіра, у 2025 році, як і раніше, драйвером кредитування малого та середнього бізнесу залишатиметься держава, реалізуючи головну програму «Доступні кредити 5−7−9». Водночас комерційні банки, розробляючи та впроваджуючи нові напрямки кредитування, зможуть запропонувати клієнтам досить вигідні умови.
«Звісно банки не зможуть конкурувати ставками, приміром, з програмою „5−7−9“, адже банківські ставки, залежно від виду кредиту, варіюються від 13,5% до 16−17%. Однак саме гнучкість банківських програм може стати пріоритетом для позичальників», — розповіла банкір.
Вона акцентувала, що наприкінці 2024 року найбільший попит за банківськими кредитними програмами для підприємців, а це близько 70%, припадає на цільові кредити на суму до 5 млн терміном погашення до 3−5 років. І близько 65% позичальників — це невеликі компанії з річним оборотом 30−50 млн грн.
Кому видають найбільше кредитів
Дмітрієва зазначила, що найбільшу кількість цільових партнерських кредитів видається компаніям:
- будівельної галузі — в середньому 22% нових кредитів
- логістичним і транспортним підприємствам (по 20%)
- торгівельним компаніям — 17−20%
- агрокомпаніям під придбання сільгосптехніки — до 15% нових кредитів.
«Головна стратегія банківського кредитування підприємців в умовах війни — це створення максимально сприятливих умов для їх розвитку, що загалом позитивно впливає на українську економіку», — підкреслила фахівчиня.
Що буде з кредитуванням МСБ
За словами Дмітрієвої, впродовж 2025 року комбанки активно розвиватимуть три головні напрямки кредитування МСБ — це цільові партнерські кредитні програми на придбання основних засобів бізнесу, енергокредитування, а також кредити для ветеранів-підприємців.
Банкір вважає, що у 2025 році кредитування малого та середнього бізнесу розвиватиметься більш потужно, ніж у 2024 році. З одного боку, вона припускає подальше покращення кредитних умов за державними програмами (це стосується розширення сфери їх застосування, як, наприклад, це відбулося з розширенням умов програми «5−7−9» на енергокредити для ОСББ, ЖБК та приватних домогосподарств). А з іншого — у другому півріччі можлива корекція облікової ставки з 13% до 12,5% спонукатиме банки до перегляду наявних кредитних умов за власними кредитними програмами.
Коментарі - 1