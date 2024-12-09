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9 грудня 2024, 14:16

Що очікувати бізнесу від державних програм у 2025 році — прогноз банкіра

У першому кварталі 2025 року кількість виданих кредитів для малого та середнього бізнесу за банківськими та державними програмами може вирівнятися. Про це заявила перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва.

У першому кварталі 2025 року кількість виданих кредитів для малого та середнього бізнесу за банківськими та державними програмами може вирівнятися.
Фото: depositphotos

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Що каже банкір

За словами банкіра, у 2025 році, як і раніше, драйвером кредитування малого та середнього бізнесу залишатиметься держава, реалізуючи головну програму «Доступні кредити 5−7−9». Водночас комерційні банки, розробляючи та впроваджуючи нові напрямки кредитування, зможуть запропонувати клієнтам досить вигідні умови.

«Звісно банки не зможуть конкурувати ставками, приміром, з програмою „5−7−9“, адже банківські ставки, залежно від виду кредиту, варіюються від 13,5% до 16−17%. Однак саме гнучкість банківських програм може стати пріоритетом для позичальників», — розповіла банкір.

Вона акцентувала, що наприкінці 2024 року найбільший попит за банківськими кредитними програмами для підприємців, а це близько 70%, припадає на цільові кредити на суму до 5 млн терміном погашення до 3−5 років. І близько 65% позичальників — це невеликі компанії з річним оборотом 30−50 млн грн.

Кому видають найбільше кредитів

Дмітрієва зазначила, що найбільшу кількість цільових партнерських кредитів видається компаніям:

  • будівельної галузі — в середньому 22% нових кредитів
  • логістичним і транспортним підприємствам (по 20%)
  • торгівельним компаніям — 17−20%
  • агрокомпаніям під придбання сільгосптехніки — до 15% нових кредитів.

«Головна стратегія банківського кредитування підприємців в умовах війни — це створення максимально сприятливих умов для їх розвитку, що загалом позитивно впливає на українську економіку», — підкреслила фахівчиня.

Що буде з кредитуванням МСБ

За словами Дмітрієвої, впродовж 2025 року комбанки активно розвиватимуть три головні напрямки кредитування МСБ — це цільові партнерські кредитні програми на придбання основних засобів бізнесу, енергокредитування, а також кредити для ветеранів-підприємців. ​

Банкір вважає, що у 2025 році кредитування малого та середнього бізнесу розвиватиметься більш потужно, ніж у 2024 році. З одного боку, вона припускає подальше покращення кредитних умов за державними програмами (це стосується розширення сфери їх застосування, як, наприклад, це відбулося з розширенням умов програми «5−7−9» на енергокредити для ОСББ, ЖБК та приватних домогосподарств). А з іншого — у другому півріччі можлива корекція облікової ставки з 13% до 12,5% спонукатиме банки до перегляду наявних кредитних умов за власними кредитними програмами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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bonv
bonv
9 грудня 2024, 16:13
#
Влада проти бізнесу.
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