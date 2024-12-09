NovaPay додає нові можливості для ФОПів: що відомо

NovaPay продовжує вдосконалювати фінансові сервіси для підприємців в своєму застосунку. Тепер у додатку ФОПи можуть створювати шаблони і вивантажувати реєстри післяплат. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Що відомо

Шаблони для платежів значно спрощують регулярні фінансові операції, дані для яких раніше вводили вручну. Це перекази на IBAN, бюджетні платежі, перекази коштів із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи.

Шаблони можна створювати:

на екрані списку шаблонів,

з деталей будь-якого платежу ФОП,

після успішного завершення платежу.

До шаблонів також можна налаштувати автоплатіж із обов’язковим підтвердженням. Застосунок сам нагадає про дату оплати й запропонує підтвердити її всього одним кліком.

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