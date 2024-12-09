NovaPay продовжує вдосконалювати фінансові сервіси для підприємців в своєму застосунку. Тепер у додатку ФОПи можуть створювати шаблони і вивантажувати реєстри післяплат. Про це йдеться у повідомленні компанії.
NovaPay додає нові можливості для ФОПів: що відомо
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Що відомо
Шаблони для платежів значно спрощують регулярні фінансові операції, дані для яких раніше вводили вручну. Це перекази на IBAN, бюджетні платежі, перекази коштів із рахунку ФОП на власну картку фізичної особи.
Шаблони можна створювати:
- на екрані списку шаблонів,
- з деталей будь-якого платежу ФОП,
- після успішного завершення платежу.
До шаблонів також можна налаштувати автоплатіж із обов’язковим підтвердженням. Застосунок сам нагадає про дату оплати й запропонує підтвердити її всього одним кліком.
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Реєстр контролю післяплат або контроль оплати, ФОПи тепер можуть формувати прямо у застосунку. Це незамінний інструмент для підприємців, які отримують післясплату за відправлені посилки Новою поштою.
Раніше клієнти отримували щоденні реєстри оплат за попередній день на електронну пошту. А нині, із новим функціоналом клієнти можуть:
- самостійно формувати реєстр за будь-який період;
- отримувати реєстр у зручному форматі та ділитись ним із колегами через email, будь-який месенджер тощо;
- переглядати інформацію у кілька кліків у мобільному застосунку.
Нагадаємо
В липні цього року NovaPay дав підприємцям можливість відкривати платіжний рахунок у своєму застосунку.
Функціонал дозволяє легко та швидко отримати віртуальну бізнес-картку та онлайн-доступ до основних фінансових сервісів, оформлювати довіреності, а також вносити та знімати готівку із рахунку у відділеннях Нової пошти з штрихкодом у застосунку NovaPay.
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