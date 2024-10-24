Тепер підприємці можуть замовити пластикову бізнес-картку через застосунок NovaPay та отримати її у відділенні «Нової пошти». Про це йдеться у повідомленні компанії.
24 жовтня 2024, 11:05
NovaPay запускає випуск бізнес-карток для ФОПів
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Деталі
«20 000 підприємців вже відкрили рахунки ФОП у NovaPay, і більше 6 500 з них зробили це онлайн, оформивши віртуальні бізнес-картки», — йдеться у повідомленні.
Які переваги для підприємців
- Швидке відкриття рахунку та зарахування післяплати в той же день.
- Доступ до фінансових сервісів онлайн: платежі за IBAN, електронні виписки, довіреності та цілодобова підтримка.
- Зручне зняття готівки у відділеннях «Нової пошти» за штрихкодом у застосунку.
- Привабливі тарифи: без комісій на операції з післяплатою, та лише 0,5% комісії на суми понад 100 000 грн при знятті готівки.
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Джерело: Мінфін
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