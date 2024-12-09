За 11 місяців 2024 року товарообіг України склав $101,9 млрд

Протягом січня-листопада 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $63,6 млрд, а експортували — на $38,3 млрд. При цьому оподаткований імпорт склав $52,1 млрд, що становить 82% загальних обсягів імпортованих товарів. Про це йдеться в даних Митниці.

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Звідки імпортували найбільше

Країни, з яких найбільше імпортували товарів до України: Китай — $13 млрд, Польща — $6,3 млрд і Німеччина — $4,8 млрд.

Звідки експортували найбільше

Експортували з України найбільше до Польщі — на $4,4 млрд, Іспанії — на $2,7 млрд, Німеччини — на $2,7 млрд.

У загальних обсягах ввезених у січні-листопаді 2024 року товарів 65% склали такі категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — $22,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 155,5 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів);

продукція хімічної промисловості — $10,7 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 79,6 млрд грн, що складає 15% надходжень митних платежів);

паливно-енергетичні — $8,2 млрд (при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 142,3 млрд грн, що складає 27% надходжень митних платежів).

продовольчі товари — $22,6 млрд

метали та вироби з них — $4,1 млрд

машини, устаткування та транспорт — $3,2 млрд.

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За 11 місяців 2024 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 270,3 млн грн.